CAMEROUN :: Péril sur l’Unité Nationale : Deux ministres vont en guerre contre le tribalisme et les propos haine :: CAMEROON

Les ministres de la communication porte-parole du gouvernement et le ministre de l’administration territoriale annoncent un été chaud à ceux qui, désormais, sur les bureaux sociaux et autre support médiatique seront convaincus de tribalisme et de prévarication de la morale publique. Dans les hôpitaux publics, la situation est confuse. Au centre des urgences de Yaoundé on est en grève alors que à l’université de Yaoundé I on est en conclave.

Pour Cameroon Tribune le quotidien à capitaux publics et au sujet du Tribalisme, discours de haine et xénophobie la réponse est tout simplement « Non ! ». Après la conférence de presse du 17 mai dernier, le gouvernement, par la voix du ministre de l’Administration territoriale, est remonté au créneau hier en annonçant la traque des auteurs et supports médiatiques favorisant la propagation des discours de haine. Une menace rampante qui let en péril l’unité nationale, mais qui trouve déjà sur son chemin, une riposte conséquente dans la mobilisation des chefs de communauté, leaders religieux et acteurs de la société civile.



Le quotidien Le Messager va plus loin pour annoncer le passage « De la tolérance administrative à la répression… ». Cinq jours après sa sortie aux côtés du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et du président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (Cnpbm), le ministre de l’Administration territoriale agite le bâton et mets en garde les inconditionnels de l’escalade des discours haineux dans les médias et sur l’espace public.

A Yaoundé, le Personnel du Cury en grève le doigt accusateur est pointé sur un ministre et c’est le journal Nouvel Horizon qui déclare « Le Minfopra coupable ». ‘’ M. le président au secours Trop c’est trop. Situation inévitable. 9 ans sans sécurité sociale ; sans immatriculation à la Cnps avec retenue mensuelle depuis 8 ans sur le salaire, pas de contractualisation, 9 ans d’esclavage et de torture ‘’. Du côté du Minfopra c’est la multiplication des séminaires au détriment du personnel soignant qui peine à joindre les deux bouts.



Cependant qu’à l’Université de Yaoundé I, « Les anesthésistes-réanimateurs en conclave du 07 au 09 juin 2023 à la FMSB ». Il s’agit du 8e congrès de la Société camerounaise d’anesthésiste et de réanimation de médecine d’urgence ; du 14e congrès de la Société camerounaise d’études et de traitement de la douleur et du 11e congrès de la Société internationale de lutte contre la thrombose. Dans un entretien exclusif, le Doyen de la Faculté de médecine et des sciences biomédicales de l’Université de Yaoundé I, Pr Jacques Ze Minkande, apporte des précisions sur les enjeux de ces assises auxquelles vont prendre part les personnels de santé du Cameroun et d’autres pays étrangers indique Quotidien Echos Santé.

Sur l’Alimentation en eau potable à Yaoundé : « Eloundou Essomba arrose la capitale avec 300. 000 m3 d’eau supplémentaires ». Pour Vision Economique, Le projet d’alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir de la Sanaga (Paepys) lancé en 2017 par le ministre de l’eau et l’énergie (Minee) tutelle technique de la Camwater viendra résoudre de façon durable le déficit d’approvisionnement en eau dans la capitale politique camerounaise. Financé par un prêt d’Eximbank de Chine pour un coût total de 399 milliards Fcfa, cet ambitieux projet qui s’inscrit dans le sciage des grandes réalisations du chef de l’Etat, fournira dès sa mise en service 300 000 m3 d’eau extensibles à 400 000 m3 par jour.