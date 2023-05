BELGIQUE :: Les Basa’a Bati Mpo’o s’offrent un nouveau départ à Bruxelles (vidéo) :: BELGIUM

L’Assemblée Générale de l’association baptisée Solidarité diaspora Basa’a Bati Mpo’o (SODIBBAM) s’est tenue le 29 avril dernier à Bruxelles. L’idée de la création de cette instance faîtière nait d’un constat sans appel : une désorganisation de la diaspora Basa’a Bati Mpo’o; l’humiliation subie par ses membres; le désenchantement et les malversations financières observées par le passé.

Les 25 membres venus de la Belgique, Suisse - Royaume Uni et Allemagne (Berlin) ont adopté sans grandes difficultés les nouveaux statuts et Règlement intérieur de la SODIBBAM. Cela au terme des débats constructifs et de la validation des amendements pertinentes en assemblée. Tout cela sous la supervision de Tjombe Julien désigné président provisoire par ses paires.

Les objectifs poursuivis par ce groupe tourne autour de la solidarité entre ses membres et surtout le developpement économique de leur aire géographique d'origine.

Solidarité : le maître mot

Les membres du bureau de séance Raphael HEI (président), Debora Ngo Yon (rapporteur) et Simon Kelbaba (vice-président et conseiller de séance) ont mis un point d’honneur sur la solidarité, une valeur déterminante pour la coupole qui regroupe désormais 4 associations de la diaspora Basa’a Bati Mpo’o.

Sagissant de la solidarité justement, elle mise en valeur par l’article 28.1 des statuts qui a été soumis à l'appréciation des participants. Ceux-ci ont d’ailleurs décidé séance tenante qu’en cas de disparition d’un adhérent de la SODIBBAM, la somme de cinq mille (5 000) euros sera mise à disposition pour l’organisation de ses obsèques.

Création d’un forage d’eau à Ngog-Lituba: 1ère action sur le terrain

Bien avant cette assemblée élective, un projet de construction d’un forage d’eau potable à Ngog-Lituba avait déjà été proposé par le président provisoire. Un projet qui fut accueilli avec enthousiasme et validé immédiatement par l’Assemblée Générale. Un très large consensus fait ainsi de ce forage, le tout premier chantier social de la SODIBBAM. Il fut conseillé à Berlin, initiateur du projet, de faire une étude appropriée et complète de ce projet et de le soumettre ensuite au bureau exécutif qui le fera parvenir à son tour à la commission de développement. Il est demandé que toute personne ayant des contacts et/ou l’expérience dans le domaine puisse se présenter pour contribuer à la mise en place du projet.

Le développement ; un autre leitmotiv confié à toute une commission

Une commission de développement composée de 4 membres est venue désormais s’ajouter au Secrétariat en charge du développement que conduit Jean Paul Ndjeng Ndenga. Cette commission se constitue comme suit :

● Suisse (Ndebi Bisseg),

● Belgique (Elizabeth Ngo Ngué)

● Royaume Uni (Simon Kelbaba)

● Berlin (Jean Matip).

Un contrôle des finances pour éviter les malversations

Une Commission de Contrôle des Finances (CCF) est également créée et se compose ainsi qu’il suit :

● Suisse (Inack Assomption)

● Berlin (Ngo Basseek Rosalie Epse Ndjeng)

● Royaume Uni (Emmanuel Pem Kamla)

● Belgique (Roger Ndjib Nyemeck) qui a été désigné par ses pairs comme le responsable de cette commission.

Le Bureau Exécutif provisoire reconduit à la fin des travaux

L’apothéose de cette assemblée générale a été évidemment la désignation des nouveaux membres du Bureau Exécutif appelés à conduire la SODIBBAM au cours des deux prochaines années.

Le bureau exécutif composé de 7 membres a été reconduit au grand complet par l’assemblée générale élective. Leur mandat couvre la période 2023-2025. L’on retrouve ainsi aux postes respectifs :

● Président : Tjombè Julien (Berlin)*

● Vice-Présidente : Eissing Lydie (Berlin)*

● Secrétaire Général : Ndebi Bisseg Simon Rodrigue

● Secrétaire Général Adjoint en charge de la Communication (SGACOM) porte -parole : Minoué Ndjée Adonis

● Secrétaire Général Adjoint en charge du Développement et des Relations Publiques (SGADRP) : Ndjeng Ndenga Jean Paul

● Trésorière : Heyer Véronique Doudou

● Trésorière Adjointe : Ngo Ngué Elisabeth

Pour la bonne marche de cette instance faîtière, l’assemblée a établi le calendrier de tour de présidence suite à un tirage au sort donc les résultats suivent :

● 2023 Berlin

● 2025 royaume Uni

● 2027 Belgique (Likoda li Basa’a)

● 2029 Suisse

La prochaine assemblée générale prévue en 2024 se tiendra à Berlin en Allemagne.

Revivez les travaux de la SODIBBAM