Douala Cameroun : Lady Sonia Mabiala expose le diamant de l’épanouissement personnel. :: CAMEROON

Une présentation du livre, Elue, une Diamant dans le sable a été faite à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il retrace le parcours atypique d’une femme qui s’est forgé une réputation à la fois nationale et internationale dans le coaching pour le développement personnel.

De quel bout faut-il la prendre ? Elle traine de multiples casquettes de Chef d’entreprise, d’écrivaine, et de philanthrope. Lady Sonia Mabiala est un personnage, ou mieux une personnalité plurielle. Dans son livre qui sonne comme une autobiographie, y est exposé, grandeur nature son parcours qui se décline de façon horizontale et verticale. Une ascension qui l’a hissé dans les cimes intellectuelles et diplomatiques. « Titulaire d’un Master en Ingénierie, Commerciale, Coach Certifiée, elle fait carrière dans le milieu diplomatique et au sein d’une agence des Nations Unies avant de se lancer à son propre compte dans le coaching en 2016 ». Son nom reconnu parmi les pionniers du coaching dans la Francophonie. Elle le confesse d’ailleurs « J’ai pour mandat d’inspirer, d’apporter la délivrance aux personnes meurtries et abimées par la vie.»

Son action est construite autour d’un constat à la fois simple et pertinent « Des milliers de personnes vivent en mode déconnexion profonde. Des chocs et traumatismes cumulés qui à force d’être enfouis finissent par engourdir le bien-être Au point de ne jamais réaliser les objectifs de sa vie et de passer à côté de sa vie » Il faut faire quelque chose. Mabiala mesure l’ampleur de la situation et le danger qui pèse. Activiste sociale reconnue pour son impact sur les femmes, les couples et la jeunesse, l’académie de développement personnel féminin LEI qu’elle crée au travers de son cabinet d’expertise la SAS «COACH SONIA» répond au besoin d’un « changement de mentalité pour une vie épanouie »

Sur le compteur et au bout de ces cinq dernières années plus de 18.000 étudiantes. A son actif, des millions de vies transformées. Le modérateur l’a d’ailleurs souligné au cours de la conférence de presse « Son amour pour son audience est la source de son courage et de sa détermination. Des millions de vies impactées au travers de ses vidéos et conférences qu’elle anime en personne et sur les réseaux sociaux. Elle est aujourd’hui une autorité reconnue dans le cercle des coachs de vie certifiés » Un déploiement qui l’a conduit en qualité de conférencière internationale et coach en entreprise dans plus de 15 pays à travers le monde.

Six ans après, que retient on du Coaching de Lady Sonia qui milite pour la reconstruction personnelle et la joie de vivre ? La réponse illustrative vient de Helene « Aujourd’hui, je marche avec assurance, je suis amoureuse de la personne que je suis, mon estime de soi déborde, je suis Libre, Épanouie et Influente. LEI a rebâti ma réelle fondation »