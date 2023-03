Urgent: limogeage de la sélectionneuse de l’équipe de France

Corinne Diacre a été démise de ses fonctions à la tête du banc technique des Bleues par la fédaration française de football.

L’entraîneure de 48 ans, arrivée aux commandes de l’équipe de France en 2017, était sous contrat avec la FFF jusqu’en 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Mais elle était sous pression depuis la mise en retrait de la sélection de la capitaine Wendie Renard et de deux autres vedettes, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui ont mis en cause, sans la nommer, ses méthodes de management.

Pour la remplacer, plusieurs noms circulent désormais notamment celui de Hervé Renard.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF



Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jeudi 9 mars, a reçu les conclusions de la commission missionnée par le Président par intérim, Philippe Diallo, pour dresser un constat sur la situation de l’Équipe de France féminine, à la suite des différentes prises de position de plusieurs joueuses.

Composée de quatre membres du Comex (Laura Georges, Aline Riera, Jean-Michel Aulas et Marc Keller), cette commission a rendu ses conclusions et proposé ses recommandations. Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d’une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection.

Si la FFF reconnaît l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparaît que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles.

Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Équipe de France féminine.

Ce changement de sélectionneur(e) s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle ambition globale menée par la FFF en faveur du développement du football féminin et des performances de l’Équipe de France, qui devra atteindre des objectifs élevés lors de la Coupe du monde 2023 (du 20 juillet au 20 août) et les JO 2024.

Philippe Diallo a demandé à la commission d’auditionner, dans les plus brefs délais, les candidats au poste de sélectionneur(e) et de lui formuler ses recommandations.

Le Comex a par ailleurs constaté que la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n’était plus acceptable dans l’avenir et compte proposer dans la gouvernance de l’Équipe de France féminine une mission complémentaire entre le Comex et le ou la sélectionneur(e).