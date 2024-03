Monde Entier :: Les Athlètes Traditionnels Passionnés Par L'esport :: World

De nos jours, le divertissement est devenu numérique et il en va presque de même pour l’aspect sportif ou du moins, compétitif. La montée en puissance de l’eSport ne doit pas être sous-estimée et c’est en grande partie pour cela que plusieurs références de la compétition sportive se retrouvent dans cette sphère numérique.

Selon la même logique et toujours dans l’univers du divertissement numérique, de nombreux athlètes traditionnels ont également sauté le pas en direction du poker en ligne, fleuron de l’industrie à l’heure actuelle. C’est une chose souvent rendue possible par un acteur comme PokerStars qui, fort de ses diverses fonctionnalités et de ses actions envers la discipline, a permis au poker de retrouver ses lettres de noblesse. De ce fait, néophytes et spécialistes peuvent désormais profiter d’une nouvelle ère, mise en avant par le divertissement numérique dans son ensemble.

Les spécialistes du jeu en ligne peuvent ainsi côtoyer des néophytes qui sont parfois, des athlètes convaincus et réputés dans leurs disciplines traditionnelles. Un échange toujours atypique, mais de plus en plus courant, mis en avant par certains athlètes qui s'annoncent comme de vrais « fans » du monde du eSport. Lesquels ?

Matthieu Péché

Le sport de haut-niveau, ça le connaît ! Matthieu Péché est l’un des plus grands céistes français. Avec son coéquipier Gauthier Klauss, ils ont remporté une médaille olympique à Rio et de nombreux titres mondiaux. Sa culture de la gagne et de l’effort est reconnue et peut-être à la surprise générale, il l’a parfaitement fait migrer une fois sa carrière terminée. Aujourd’hui manager général de l’équipe eSport Vitality sur le jeu Counter Strike, Péché fut l’un des premiers à sauter le pas dans cette discipline loin d’être traditionnelle chez un sportif de haut-niveau !

Et pourtant, le natif d’Épinal a rapidement compris que les enjeux pouvaient être les mêmes et que l’aspect lié au mental et à l’entraînement n’avait rien à envier à un sport traditionnel. Personnage clé de la plus grande équipe française d’eSport, il a incontestablement ouvert le bal en direction de ce monde numérique.

Antoine Griezmann

Entre jeux vidéo et sports hippiques, Antoine Griezmann ne fait pas le choix de l’activité moderne ou historique : il chérit les deux. Le joueur de l’équipe de France et de l’Atlético de Madrid a toujours été un passionné de jeux vidéo et continue de diffuser ses nombreuses parties sur Twitch.

Bien que son projet d’équipe eSport aux côtés de son frère n’ait pas vraiment fonctionné , « Grizou » reste un passionné d’une discipline qui peut mettre en avant les mêmes ambitions qu’un sport classique.

Anthony Davis

Dans la prestigieuse ligue NBA, le duel entre Paul George et Anthony Davis va bon train pour savoir qui est le plus féru de jeux vidéo et notamment, de 2K, le jeu officiel de la ligue nord-américaine de basketball.

Légende : La NBA n’est jamais loin du eSport

En bon athlète de sa génération, le joueur des Lakers apprécie également les jeux vidéo et il est d’ailleurs incollable à ce sujet. Il n’hésite pas à diffuser ses parties et même, à se rendre à différentes rencontres eSport du côté de Los Angeles.

Steph Curry

L’un des plus grands joueurs de l’histoire possède un emploi du temps toujours grandement chargé entre ses obligations sportives et ses nombreuses opérations commerciales. Il n’a donc probablement pas le temps de jouer autant aux jeux vidéo qu’il le souhaiterait, notamment avec trois enfants, mais il reste tout de même grandement impliqué dans cet univers.

Comme beaucoup d’autres athlètes américains, il participe directement à l’évolution de ce monde numérique en investissant directement auprès d’équipes ou entreprises spécialisées. Investisseur majeur de la marque eSport TSM, Curry a toujours un œil vers les secteurs porteurs. Un investisseur aussi avisé que le basketteur grandiose qu’il est sur les terrains.

Il en va de même pour son ancien coéquipier Kevin Durant, l’illustre Michael Jordan ou encore, Odell Beckham Jr., l’une des grandes stars de la NFL outre-Atlantique.