Cyrille Tollo clarifie : contrat de Brys terminé le 7 septembre, Pagou sans salaire de l'État, staff des Lionnes non rémunéré, hôtel d'Olembé à 40%. Ce qu'il a dit.

Cyrille Tollo, conseiller technique n°2 du MINSEP, a apporté des précisions sur les salaires de Marc Brys et David Pagou, le staff des Lionnes Indomptables et l'avancement des travaux du stade d'Olembé, tout en réaffirmant le rôle de tutelle du ministère des Sports.

Le contrat de Marc Brys est terminé. Le salaire a été payé jusqu'au 7 septembre. David Pagou, lui, ne touche rien de l'État. Le staff des Lionnes Indomptables non plus. Et l'hôtel du stade d'Olembé est à 40%.

Cyrille Tollo, conseiller technique n°2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique, a tout dit sur A1, l'émission d'Ernest Obama. Un exercice de clarification. Mais aussi une profession de foi sur le rôle du ministère : « Si les fédérations ont des échecs, le premier responsable, c'est le ministre des Sports, avant les présidents des fédérations. »

Une phrase qui pèse. Dans un contexte de guerre larvée entre le MINSEP et la FECAFOOT, elle pose une question simple : qui gouverne le sport camerounais ?

Marc Brys : « Le contrat est terminé le 7 septembre »

Le dossier Marc Brys est clos. Du moins sur le plan contractuel. Cyrille Tollo a été clair : le contrat du technicien belge, signé en avril 2024, est arrivé à son terme le 7 septembre 2026. L'État a honoré ses engagements jusqu'à cette date.

« Le contrat de Marc Brys est terminé le 7 septembre et nous avons payé son salaire jusqu'à ce moment », a déclaré le conseiller technique n°2 du ministère des Sports sur A1. Une manière de clore les spéculations sur un éventuel arriéré ou une prolongation tacite. Marc Brys avait signé un contrat de deux ans et demi avec l'État camerounais, arrivé à échéance à 23h59 le 7 septembre 2026. Son bilan : 17 matchs, 9 victoires.

David Pagou : « Pas de salaire qui vient de l'État »

Le cas David Pagou est plus complexe. Nommé sélectionneur des Lions Indomptables par la FECAFOOT en décembre 2025, il n'a jamais signé de contrat avec le ministère des Sports. Cyrille Tollo a été catégorique : « David Pagou ? Non, il n'a pas de salaire qui vient de l'État. Il a été nommé par la FECAFOOT, donc c'est à elle de prendre en charge son salaire. »

Le problème est administratif. David Pagou est fonctionnaire du ministère des Sports. Pour qu'il puisse être légalement rémunéré par l'État dans le cadre de ses fonctions de sélectionneur, une procédure de détachement ou de mise à disposition aurait été nécessaire. « Pour qu'il travaille dans un autre organisme, il doit obtenir une autorisation. Il doit être détaché », a expliqué Tollo.

En clair : la FECAFOOT a nommé Pagou. C'est à la FECAFOOT de le payer. L'État se désengage financièrement.

Lionnes Indomptables : « Cela a toujours été ainsi »

La mise au point s'étend au staff des Lionnes Indomptables, championnes d'Afrique en août 2026. Cyrille Tollo a été direct : « Le staff des Lionnes ? Non, ils n'ont pas de salaires versés par l'État du Cameroun et cela a toujours été ainsi depuis. »

Une déclaration qui révèle une disparité de traitement entre le football masculin et féminin. L'État prend uniquement en charge les salaires du staff de la sélection masculine, comme le prévoit son contrat avec Marc Brys. Le staff féminin dépend des ressources de la FECAFOOT. Une inégalité structurelle qui n'a rien de nouveau, mais que la victoire des Lionnes à la CAN a rendue plus difficile à ignorer.

Olembé : un hôtel à 40%, une idée de Piccini

Le chantier du stade d'Olembé reste un dossier brûlant. Interrogé sur l'hôtel cinq étoiles construit sous les gradins, Cyrille Tollo a apporté des précisions. Les travaux sont réalisés à 40%. La conception de l'hôtel sous les gradins est attribuée à l'entreprise italienne Piccini. « L'hôtel sous les gradins ? C'est une idée de Piccini », a-t-il déclaré.

Sur la question des standards, Tollo a défendu une approche méthodique : « Quand vous décidez de construire un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas à la fin des travaux que vous devez le dire. Vous établissez les plans et vous respectez les standards. Après, ceux chargés de la certification feront le reste. » Une manière de rappeler que la classification hôtelière ne se décrète pas, elle se certifie.

Le conflit de compétences : « Le ministre est responsable »

Le passage le plus politique de l'intervention concerne le rapport entre le ministère et les fédérations. Cyrille Tollo a réaffirmé la primauté du ministre : « Si les fédérations ont des échecs, le premier responsable, c'est le ministre des Sports, avant les présidents des fédérations. Parce que c'est à lui que le Président de la République a donné la responsabilité de mettre en œuvre sa politique dans le domaine du sport. »

Il a précisé le rôle de la tutelle : « C'est le contrôle qu'un organe a sur un autre. Ça veut dire que s'il y a des problèmes spécifiques à une fédération, en tant que tutelle, le ministère peut s'y intéresser. » Et il a rejeté les accusations d'ingérence : « Lorsque les gens disent que nous travaillons contre les fédérations, ils se trompent. Nous sommes là pour accompagner les fédérations. »

Cette clarification intervient dans un contexte de tensions persistantes entre le MINSEP et la FECAFOOT de Samuel Eto'o, sur fond de désaccords sur les nominations, les primes et l'organisation des stages.

Le contrat de Marc Brys est-il terminé ?

Oui. Selon Cyrille Tollo, le contrat du technicien belge a pris fin le 7 septembre 2026. L'État a payé son salaire jusqu'à cette date.

Pourquoi David Pagou ne touche-t-il pas de salaire de l'État ?

Parce qu'il a été nommé par la FECAFOOT, pas par l'État. Sa rémunération relève de la fédération. Il est fonctionnaire du MINSEP mais n'a pas fait l'objet d'un détachement.

Le staff des Lionnes Indomptables est-il payé par l'État ?

Non. Cyrille Tollo a confirmé que le staff féminin n'a jamais reçu de salaires de l'État. Seule la sélection masculine en bénéficie.

Où en sont les travaux de l'hôtel du stade d'Olembé ?

À 40% de réalisation, selon Cyrille Tollo. La conception de l'hôtel sous les gradins est attribuée à l'entreprise Piccini.