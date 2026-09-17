Deux clubs qui vivent des situations différentes

Le BRENTFORD COMMUNITY STADIUM de Londres sera au centre de toutes les attentions des fans du ballon rond avec une opposition d’envergure en ce début de saison à travers un spectacle attrayant avec une affiche intéressante lors de la rencontre avancée comptant pour la 5ème journée de PREMIER LEAGUE.

Une rencontre à enjeu pour les deux formations qui ont un début de championnat différent au vu de leur classement actuel. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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La victoire comme seul enjeu de part et d’autre

L’heure sera encore aux rudes batailles et au jeu avec une affiche mettant aux prises BRENTFORD FC – CHELSEA FC afin de se mettre dans les meilleures conditions en ce début du championnat et donner un signal fort pour se positionner au classement. Un match qui s’annonce âpre et plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux clubs qui espèrent se donner les moyens pour être dans le top 5.

CHELSEA FC cinquième au classement avec sa cote de 2.25, se donnera les moyens pour aller prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir un bon résultat qui lui fera du bien au classement et se mettre en confiance pour la suite. Les coéquipiers de COLE PALMER se donneront à fond sur le terrain pour réussir à faire face à l’adversité à travers un résultat satisfaisant et espérer rester sur la dynamique de la gagne. Les BLUES ont les atouts et sont en confiance pour venir à bout de leur vis-à-vis au regard de leur état de forme source de motivation du groupe.

Mais il faudra faire attention à BRENTFORD FC sixième au classement avec sa cote de 2.60 viendra sans pression lors de ce match avancé afin de donner le meilleur de lui sur son terrain à travers une meilleure performance et ainsi espérer réaliser une belle surprise en ce début de championnat face à un prétendant pour les meilleures places. C’est l’occasion de briser le signe indien en se surpassant devant son adversaire afin de triompher de ce dernier à travers un résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les coéquipiers de VITALY JANELT qui devront se montrer capables de faire un meilleur match devant une formation à leur hauteur et pourquoi ne pas réaliser un exploit.

Pour cette 15ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 06 victoires pour les BLUES de CHELSEA contre 03 victoires pour BRENTFORD FC et 05 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, CHELSEA FC