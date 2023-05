CAMEROUN :: Distinction :Alain Blaise Njomo, récompensé par le collectif des journalistes d'investigation du Cam :: CAMEROON

Le PDG d'Afrik Pay a reçu le mardi 23 Mai dernier, le Prix de l'excellence managériale et du leadership dans le secteur des solutions de paiement au Cameroun et sur le continent africain des mains de Sylvain Tah le président du collectif des journalistes d'investigation du Cameroun (CJI)

''En plus d'être, un grand innovateur, fait partie des hommes les plus intègres dans ce secteur d'activité au Cameroun et sur le continent'' en ces quelques mots prononcés par Sylvain Tah, le président du collectif des journalistes d'investigation, lors de la cérémonie de remise du prix d'excellence Managériale à Monsieur Njomo Alain Blaise le PDG d'Afrik Pay, on peut voir transparaître les raisons principales qui ont poussé le jury très pointilleux du collectif des journalistes d'investigation à décerner à ce dernier ce prix.

Ignace Yombi , le secrétaire général du CJI n'en dira pas moins puisque selon lui ," Rien ne s'est fait au hasard. C'est le fruit d'une sélection rigoureuse. Au départ, ils étaient plus d'une dizaine de candidats pouvant recevoir, cette année, le Prix de l'excellence managériale et du leadership dans l'innovation dans le domaine des solutions de paiement au Cameroun et en Afrique. Mais c'est Monsieur Alain Blaise Njomo qui s'est imposé à la fin de ce processus avec une note de 17,50/20 (points). Pour la simple raison que l'entreprise qu'il dirige depuis plusieurs années maintenant est non seulement le troisième opérateur du mobile money au Cameroun derrière MTN et Orange Cameroun, mais aussi et surtout parce qu'elle ne cesse d'innover avec des solutions nouvelles qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Sa dernière innovation mise au service de l'État du Cameroun, à travers le GUCE, permet actuellement de collecter plus de recettes fiscales et douanières ".

C'est donc plein d'émotions et de reconnaissance que M. Alain Blaise Njomo a tenu à remercier les membres du CJI. Pour le PDG d'AfrikPay, le prix qui vient ainsi de lui être décerné par le CJI est une invite à plus d'ardeur au travail. « C'est un honneur pour moi et toute l'équipe d'AfrikPay de recevoir un tel prix. C'est une invitation à plus d'ardeur au travail et à plus d'innovations afin de booster davantage l'inclusion financière dans notre pays et en Afrique », a-t-il déclaré, remerciant le Collectif des journalistes d'invitation de s'intéresser au travail qu'abat AfrikPay au quotidien pour l'épanouissement des populations au Cameroun et en Afrique.

Notons tout de même que AfrikPay, qui est l'un des leaders des solutions de paiement au Cameroun et en Afrique, s'est récemment distinguée par le déploiement de nouvelles innovations qui ont permis au GUCE (Guichet unique des opérations du commerce extérieur) de lancer, le 30 mars dernier à Douala, de nouveaux services de paiement des droits et taxes de douane, des impôts ainsi que des frais de liquidités par les administrations techniques dans le cadre des opérations du GUCE sur sa plateforme e-GUCE (qui agrège ces services-là) via la plateforme AfrikPay.