LE CAMEROUN SOUS LA DICTATURE DU FMI : LE COUPABLE :: CAMEROON

Le FMI annonce un décaissement de 45 milliards de FCF pour le Cameroun. L’institution exige la modification de la loi des finances de 2023.

Aux sorties de l’initiative PPTE, en 2007 le Cameroun avait créé un ministère en charge de l’économie de la planification et de l’aménagement du territoire, le MINEPAT qui avait concentre tous les gros projets de développement. Un seul homme pilotait d’une main de fer tous ses projets .C’est lui qui engagea le Cameroun dans l’endettement improductif avec les éléphants blancs, les projets immatures, les lignes 65, 94.

La dette publique du pays est passée de 900 milliards à 12 000 milliards de FCFA. Le trafic portuaire au Cameroun n’a jamais atteint 14 millions de tonnes sur une prévision de 35 millions en 2017 selon ce ministre.

La production nationale d’électricité à peine 1820 MW sur une prévision de 3000 MW en 2017, la seule autoroute livrée étant celle allant de Kribi au futur terminal minéralier (éléphant blanc), un terminal qui n’existe pas encore.

Mute en 2011 au secrétariat du premier ministre Louis Paul Motaze avait amené avec lui tous les projets, c’est du premier ministère qu’il pilotait le projet du complexe industrialo portuaire de Kribi, c’est du premier ministère qu’il pilotait Hydromekin pour le barrage de Mekin, CAMDTV pour la TNT, le projet du fer de Mbalam, le projet des tracteurs d’Ebolowa…

Auteur du DSCE, en 2015 ayant constaté son échec, avait modifié en initiant le plan d’urgence triennal dont les résultats sont toujours attendus.

En 2018, Alamine Ousmane Mey avait dû suspendre le financement de plus de 45% des projets du BIP sélectionné cette année par celui qui deviendra à la faveur du remaniement de 2018, ministre des finances.

Le Cameroun plus que jamais a besoin de liquidités pour équilibrer son budget. Dans la sous-région, le ministre des finances du Cameroun ne rassure plus les investisseurs, le pays n’a pu mobiliser que 23 milliards de FCFA soit un peu plus de 50% de l’enveloppe totale recherchée depuis le début de cette année .

Quinze ans après la sortie de l’initiative PPTE, le Cameroun est retourné sous la dictature du FMI.