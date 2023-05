MONDE ENTIER :: Quel est le secret d'un mode de vie saine ? :: WORLD

Alors que nous sortons d'une période de covid tumultueuse, beaucoup de choses laissent à penser que cette année sera meilleure et plus lumineuse. Cependant, au début de 2023, beaucoup d'entre nous ressentent encore les effets de l'enfermement et de l'isolement, et la pandémie de santé mentale que le monde traverse pourrait finir par avoir autant d'impact que la pandémie de coronavirus.

Si vous avez des problèmes de santé, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous dire que les choses vont s'améliorer et que toute la négativité que vous ressentez en ce moment est temporaire. Vous pouvez aussi découvrir les bienfaits de l'huile CBD pour vous aider à retrouver une vie plus saine.

Changez vos habitudes

Bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe dans le monde en général, nous pouvons prendre de nombreuses mesures pour améliorer notre propre santé mentale et physique et notre vision des choses.

Nous verrons également comment l'intégration de la CBD dans votre routine quotidienne, parallèlement à ces techniques, peut en accroître l'efficacité.

N'éteignez pas votre téléphone, mais changez la façon dont vous l'utilisez

L'un des conseils les plus courants pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé mentale ou à accroître leur sentiment de bien-être est de réduire la fréquence d'utilisation de leur téléphone. Bien que de nombreuses preuves suggèrent que notre dépendance croissante à l'égard des smartphones peut être attribuée à un déclin de la santé mentale, en particulier chez les jeunes, les smartphones ont été une planche de salut tout au long de la pandémie.

Si les appels téléphoniques et les SMS sont un excellent moyen de rester en contact, les appels vidéo et les applications sociales disponibles uniquement via les smartphones ont révolutionné la manière dont nous nous connectons les uns aux autres en ligne. Nos smartphones nous ont permis de parler, de voir et de jouer avec nos proches, même s'ils se trouvent à des milliers de kilomètres.

Par conséquent, vous conseiller de l'éteindre ou de vous en passer pendant un mois n'est probablement pas le meilleur conseil à donner en ce moment ! Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est faire attention à la manière dont vous utilisez votre téléphone.

Pratiquer la pleine conscience

Le terme « pleine conscience » a gagné en popularité ces dernières années, même si le concept existe depuis le début de l'humanité ! À la base, la pleine conscience consiste à prêter une attention particulière à ses pensées et à ses sentiments lorsqu'ils se manifestent, sans essayer de les interpréter, de les juger ou d'agir en conséquence.

Il existe de nombreuses façons de pratiquer la pleine conscience, que ce soit par la méditation ou par des exercices tels que le yoga, la course à pied ou d'autres sports.

La pleine conscience peut être une pratique incroyablement puissante, car elle nous permet de rationaliser les pensées que nous avons et d'améliorer nos réactions émotionnelles et physiques face à des événements et des situations qui, autrement, pourraient nous causer de la détresse. Cette pratique peut, à son tour, améliorer notre santé mentale globale, en particulier lorsqu'il se passe beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle immédiat.

De plus, l'habitude de la pleine conscience peut contribuer à améliorer presque tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse du travail, des relations, du sommeil, des traumatismes ou des loisirs.

Sortez au grand air

Nous connaissons tous les bienfaits d'une activité physique régulière sur la santé mentale. Naturellement, nous conseillons toujours aux personnes de faire de l'exercice au moins deux fois par semaine, qu'il s'agisse d'un entraînement complet ou d'une simple promenade.

Toutefois, si vous n'avez pas envie de faire de l'exercice en ce moment, sortir peut s'avérer très utile pour améliorer votre santé mentale. Passer du temps à l'extérieur, que ce soit dans votre jardin, dans un parc ou dans un lieu de beauté naturelle, peut faire des merveilles pour de nombreuses personnes. C'est une façon de s'accorder avec le monde naturel, ce qui peut avoir un effet incroyablement calmant et permettre à l'esprit de se détendre.

Il y a quelque chose de tellement paisible à s'asseoir dans un endroit calme et magnifique et à écouter le gazouillis des oiseaux ou le ruissellement de la vapeur d'eau.

Quel est le rôle du CBD ?

La prise quotidienne de CBD peut favoriser des changements de mode de vie sains grâce au fonctionnement du système endocannabinoïde (ECS). Le système endocannabinoïde est la partie de votre corps qui est responsable de la création des cannabinoïdes qui aident à maintenir l'équilibre de votre corps. Les cannabinoïdes permettent d'éviter les maladies et d'atteindre l'homéostasie.

C'est ce terme, « homéostasie », qui peut contribuer à renforcer les changements positifs que vous apportez à votre vie et à améliorer leur efficacité en termes de santé mentale. En termes simples, lorsque votre corps est en homéostasie, il est capable de s'adapter correctement aux stimuli externes du monde extérieur. Pour que tous les êtres vivants puissent continuer à vivre, ils doivent être capables de s'adapter, physiquement et mentalement, aux changements qui surviennent.

Quel est le lien avec des habitudes saines ?

Comme nous l'avons déjà dit, le CBD légal en France, comme vous pouvez en acheter sur JustBIb.fr, aide le corps à atteindre l'homéostasie, c'est-à-dire à disposer de tout ce dont il a besoin pour s'adapter à une situation spécifique.

Par conséquent, si vous voulez faire plus d'exercice, vous aurez besoin d'énergie, ce que le CBD peut vous fournir en aidant votre corps à atteindre l'état homéostatique nécessaire pour faire de l'exercice correctement.

Si vous voulez vous détendre et pratiquer la pleine conscience, le CBD peut aider votre corps à atteindre l'état homéostatique nécessaire au calme et à la relaxation.

En d'autres termes, les preuves suggèrent que le CBD peut aider votre corps à répondre à tout ce que vous voulez faire.