Coup de tonnerre au sein de la Mission Évangélique Vie et Paix du Cameroun (MEVIPAC). Son Superintendant, l'Évêque Dr Christophe Claude Ohandja Ohandja, a été interpellé ce samedi 26 septembre 2026 en plein culte à Ngaoundéré.

L'intégralité du communiqué officiel de l'association religieuse, publié tel que reçu :

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE LA MEVIPAC

La Direction Générale de la Mission Évangélique Vie et Paix du Cameroun (MEVIPAC) informe l'opinion publique ainsi que l'ensemble des responsables et leaders des communautés paroissiales qu'en date du samedi 26 septembre 2026, aux environs de 15 heures, à Ngaoundéré, au lieu-dit Maison de la Bible de l'Église Évangélique Luthérienne du Cameroun, des éléments de la Police du Commissariat central et de la Compagnie de Gendarmerie de Mbideng ont interrompu le culte au cours duquel prêchait le Superintendant de la MEVIPAC, l'Évêque Dr Christophe Claude Ohandja Ohandja.

Les autorités présentes ont indiqué agir sur la base d'un Avis de Recherche, sans toutefois en remettre copie à l'intéressé au moment de leur intervention. Le Superintendant, ayant coopéré sans résistance, a été conduit à la Brigade de Mbideng, où il demeure actuellement retenu.

Il lui a été indiqué ultérieurement que cet Avis de Recherche aurait été émis le 25 août 2026 par le Groupement de Gendarmerie de Douala-Bonanjo, à la suite d'une plainte déposée par Philippe Obaker mettant notamment en cause une prétendue usurpation du titre de Superintendant de la MEVIPAC, ainsi que des faits de faux et usage de faux en écriture privée.

La Direction de la MEVIPAC rappelle que des faits présentés comme similaires ont déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire devant le Tribunal Correctionnel de Première Instance de Douala-Ndokoti, ayant donné lieu au Jugement N°2036/COR du 22 juin 2026, décision dont le Superintendant, l'Évêque Christophe Claude Ohandja Ohandja, a eu gain de cause et entend faire valoir la portée juridique devant les autorités compétentes.

La MEVIPAC exprime sa préoccupation quant à la nouvelle procédure engagée et laisse aux juridictions compétentes le soin d'en apprécier la régularité, la recevabilité et les éventuelles conséquences juridiques.

La Mission appelle l'ensemble de ses responsables, pasteurs, fidèles et communautés paroissiales au calme, à la prière, à la discipline ecclésiastique et au respect des institutions de la République, tout en demeurant attachés à la vérité, au droit et à la justice.

La MEVIPAC réaffirme sa confiance dans les institutions judiciaires camerounaises et demeure déterminée à défendre, par les voies légales appropriées, ses droits, son identité juridique et son unité.

Fait à Douala, le 27 septembre 2026, pour information et diffusion.

La Direction Générale de la Mission Évangélique Vie et Paix du Cameroun (MEVIPAC)