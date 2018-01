AFRIQUE :: Can Handball : EntrÃ©e rÃ©ussie pour lâ€™Egypte, lâ€™Angola et lâ€™AlgÃ©rie :: AFRICA

AFRIQUE :: Can Handball : Entrée réussie pour l’Egypte, l’Angola et l’Algérie :: AFRICA Les premières rencontres du championnat d’Afrique des nations de handball ont débuté le 17 janvier à Libreville avec trois rencontres. L’Angola a battu le Nigeria 29-16, l’Algérie s’est imposée face au Cameroun 31-23 et l’Égypte a pris le dessus sur le Maroc 33-28.

Très belle entrée pour l’Egypte, l’Angola et l’Algérie dans le Championnat d’Afrique des nations (Can) de handball seniors hommes qu’abrite le Gabon du 17 au 27 janvier. Les trois nations se sont imposées le 17 janvier lors de leurs premières rencontres de la compétition.

Ouvrant les rencontres de la poule B face aux Super Eagles du Nigeria, les Palancas Negras d’Angola se sont imposés 29-16. Les Angolais ont dominé les débats tout au long de la partie jusqu’à la victoire finale. Le demi centre angolais, Manuel Nascimento, a été élu homme du match.

Dans la poule A, les Fennecs d’Algérie ont battu les Lions indomptables du Cameroun 31-23. Dès l’entame du match, les Fennecs ont imprimé leur jeu marqué par de longues passes et des dédoublements de jeu.

Grace au réalisme de Mohammed Berlaid, élu d’ailleurs homme du match, les Algériens ont pris l’avantage sur les Camerounais dès la 10e minute du jeu. Après avoir terminé la première mi-temps avec une avance de 5 buts, les Algériens vont corser l’addition et s’imposer 31-23.

Lors de la dernière rencontre de la matinée, les Egyptiens se sont imposés face aux marocains 33-28 dans la poule B. Pourtant, dès l’entame du match, le Maroc a commencé très fort. Mais les Egyptiens vont revenir à la charge et mener d’un écart de trois buts à la fin de la première mi-temps. À la reprise, l’Egypte va maintenir sa pression, en dépit des offensives de Zoroili Mohamed et Ighirri Medhi. Grace aux actions très bien menées par son trio offensif constitué d’Hassan Eslam, Zeinelabedin et Ahmed Abouelfeth, les Pharaons ont pris le dessus sur le Maroc 33-28.