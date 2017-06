Allemagne: Voici pourquoi ce nigérian abandonne sa femme allemande sur la piste de danse :: GERMANY Jerry n´est ni le premier, ni le dernier africain à épouser une allemande. Toutefois sa petite histoire mérite d´être relatée. Jerry, qui dépasse à peine la vingtaine fait partie des milliers de jeunes qui chaque année quittent qui le continent africain à la recherche d´une vie meilleure en Occident. Malgré son parcours migratoire qui a été long et parsemé d´embûches - du désert nord-africain jusqu'´à son arrivée un jour en Allemagne, on ne sait par quel mystère- Jerry est resté optimiste, se disant que si Dieu n´oublie pas les oiseaux du ciel, combien de fois ses propres enfants.

#PrénomméeGudrun Après une kyrielle de séjours dans les foyers d´accueil et les camps de réfugiés, Jerry finit un jour, grâce aux conseils de son compatriote nigérian, par rencontrer sa fiancée allemande, prénommée Gudrun. Certains compatriotes disent ce qu´ils veulent sur la différence d´âge et l´aspect physique de sa Gudrun, cependant Jerry s´en contrebalance. Après tout, il aime cette femme et son amour lui garantira sans doute son titre de séjour.

Jerry et Gudrun disent "oui" quelques mois après leur rencontre devant monsieur le maire au Danemark. Malheureusement pour le jeune marié, sa vie de couple tourne très vite en un cauchemar. Jeune, plein de vitalité et d´entrain, il se sent contrôlé, étouffé par celle qui le suit partout. Elle accueille à bras ouverts les amis et les frères de Jerry, mais ferme ses portes aux sœurs et aux cousines. "Chez ces Africains, on ne sait jamais qui sont les frères et sœurs, vaut mieux se méfier des cousines de ton mari" conseille une amie de Gudrun ayant été mariée avec un africain et trompée avec une "cousine".

Cette nuit où se produit l´impensable, Jerry compte juste danser un peu et s´amuser avec ses frères et sœurs africains. Or Gudrun lui signifie clairement qu´il est hors de question qu´il la laisse seule à la maison. Elle le suit en boîte, prend place au coin. Remarquant la présence d´une jeune fille africaine qui semble attirer l´attention de son Gerry, Gudrun, décide de défendre celui qu´elle pense lui appartenir. Elle se lève, entre dans l´arène de danse et lance les pas à qui mieux mieux. Jerry qui compte sur le temps pour décourager cette femme, semble ne pas connaître la détermination de celle qu´il vient d´épouser. Gudrun danse sans se fatiguer même si ses pas sont aux antipodes du rythme de la musique.

Épuisé, Jerry abandonne la piste et lance à Gudrun: "Je m´en vais. Ne m´attends pas à la maison C´est fini. Fais de mes affaires ce que tu veux." Pour la petite histoire, Jerry a coutume de toujours se déplacer avec toutes ses pièces d´identité, histoire d´être préparé à toute fin inattendue !

Au moment où nous vous rapportons les faits depuis Dortmund, Gudrun a signalé une RIF (Recherche dans l´intérêt des familles).