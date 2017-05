Cameroun :: Championnats d’Afrique de karaté : Humiliation programmée pour les plénipotentiaires camerounais :: CAMEROON Alors que le pays accueille ce tournoi d’art martial du 29 mai au 04 juin 2017, l’amateurisme qui caractérise l’équipe nationale de karaté, inquiète plus d’un observateur, dont Alex Ndem, ancien capitaine de cette équipe, et karatéka à l’aura internationale établie. Cet karatéka qui a écrit l’une des plus belles de l’histoire du Cameroun dans cette discipline, parce qu’il est patriote, et veut voir son pays redorer son blason, tire ici, la sonnette d’alarme, dans cette lettre ouverte qu’il adresse au président de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaires (Fecakada), Emmanuel Wakam dont « l‘incompétence » du bureau selon lui, « est une honte pour le Cameroun ».

#équipeNationale Ci-dessous, l’intégralité de la Lettre ouverte

LETTRE OUVERTE À MR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION CAMEROUNAISE DE KARATÉ

Par Alex Ndem

Monsieur le Président,

À l'heure où le karaté s'apprête à faire son entrée historique dans la scène Olympique, il serait irresponsable de ma part de rester silencieux devant une cacophonie, une mascarade et une tricherie organisées par le Président de la Fédération camerounaise de karaté et ses partenaires d'Europe. Je m'insurge ici tout d'abord en tant que citoyen et ensuite en tant qu'ancien capitaine de l'équipe nationale, et historiquement le premier médaillé camerounais à l'échelle continentale et mondiale.

Mon observation en effet, est relative aux championnats du monde de karaté qui viennent de se dérouler en Autriche. Tellement grande a été ma désolation de savoir que notre équipe nationale constituée des

meilleurs combattants de l'heure au niveau continental n'a pas pu effectuer le déplacement pour l'Europe faute dit-on, "de moyens financiers"! Monsieur le Président, pourriez- vous me dire combien de temps cela va durer ? Combien de générations de jeunes karatékas ambitieux et dévoués comptez-vous sacrifier avant de vous rendre compte? L'incompétence de votre bureau est une honte pour l'ensemble des amoureux de cet art et pour le Cameroun en général. Si après tant d'années passées à la tête d'une fédération de karaté, vous n'êtes toujours pas capable de faire voyager une équipe nationale à un championnat du monde, je crois en toute conscience que vous feriez un grand bien aux karatékas camerounais en démissionnant de vos fonctions.

Monsieur le Président, pourquoi encouragez- vous la tricherie et l'usurpation alors même que vous avez été mandaté par le ministère des Sports pour prôner et récompenser la compétence l'honnêteté et l'effort dans le travail !? Tous les pays ont plus ou moins les mêmes critères de sélection pour leurs équipes nationales, lesquels sont basés sur les résultats obtenus par l'athlète au cours de l'année sportive antérieure ou en cours; le but ici étant de donner toutes les chances à l'équipe pour une représentativité digne.

Monsieur r le Président, nous n'avons pas travaillé et sacrifié tant d'années pour le sport et l'image de notre pays pour que vous vous permettiez de la détruire en quelques jours avec vos adjuvants d'Europe qui (en réalité), n'ont jamais eu un parcours sportif de haut niveau et même de moyen niveau dans leurs pays respectifs.

Mes chers amis, on ne se proclame pas en équipe nationale, on le mérite! Le simple fait de prendre l'avion pour un pays d'Europe ou d'Amérique ne vous donne pas le ticket pour l’équipe nationale. Ce précieux nom d'équipe nationale, a une valeur exceptionnelle. Ne la dévalorisez pas! Les vrais sportifs savent de quoi je parle. Nous avons eu le même scenario il y a deux ans en France, avec les mêmes personnes et l'histoire se répète deux ans plus tard. C'est à croire que le président de la Fédération privilégie ses intérêts personnels au détriment de ceux de la patrie!

Aux championnats du monde en France, la sélection de Mr Wakam a eu la plus lourde et rapide défaite de l'histoire des championnats 8 -0 Chacun, et cela avant la limite du temps réglementaire. En Autriche, c'est sans commentaires. L'équipe de notre Président n'avait tout simplement pas de niveau, ils sont allés plus en tourisme qu'en compétition. Dorénavant, si l'incompétence de vos actions au sein de la Fédération camerounaise de karaté vous emmène à ne pas faire voyager notre équipe nationale, de grâce annulez la participation camerounaise ne la substituez pas à un si bas prix : notre patriotisme en dépend.

J’adresserai une lettre au ministère des Sports et au Comité national olympique et sportif du Cameroun, afin que ce genre d’actions, prenne fin sans délai.