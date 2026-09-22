Deux clubs au statut différent et capables de tout

Après des confrontations assez appréciables pour bon nombre de clubs, ces derniers enchainent avec les matchs de la première journée phase championnat en EUROPE – LIGUE DES CHAMPIONS (Femmes). Des affiches qui seront au cœur des attentions des uns et des autres au vu des objectifs fixés et de leurs envies de faire partie des meilleures de cette première phase de compétition. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour donner du sourire à travers Supergooal !

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Le dernier vainqueur défend son titre à domicile

C’est une phase importante que les clubs qualifiés dans cette compétition abordent et le match FC BARCELONE (W) – PARIS FC (W) constituera l’une des affiches qui fera foi pour les fans des deux formations et du grand public amoureux du football féminin. Une rencontre entre deux clubs au statut différent et qui comptent se donner à fond pour avoir un avantage conséquent sur le terrain pour ce lancement.

FC BARCELONE (W) tenant du titre et à domicile avec sa cote de 1.01 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire à travers un résultat positif et ainsi se mettre en confiance pour ce début en engrangeant les points mis en jeu. Un résultat qui permettra aux coéquipières de CLAUDIA PINA de prendre un bon départ mais aussi de se positionner en concurrent à leur propre succession. Une occasion idoine de rester sur une bonne dynamique en ce début de compétition.

Mais il faudra cependant se méfier du PARIS FC (W) club du championnat français de football féminin avec sa cote de 34.3 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui sur le terrain afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas aller renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance et prendre un bon départ dans cette compétition. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire prendre au piège et ainsi garder toutes ses chances pour la suite. La mission ne sera pas facile pour les coéquipières de MAELINE MENDY mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour espérer ramener un bon résultat.

Ce sera la 2ème opposition entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec une victoire pour les filles du FC Barcelona et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, FC BARCELONE (W)