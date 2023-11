CAMEROUN :: INITIATIVE HUMANITAIRE DE SNK : DE L’ESPOIR ET DU SOUTIEN AUX ORPHELINS :: CAMEROON

Rempli de dons, Steven Nbienou Kouadjo est allé le dimanche 12 novembre dernier au chevet des orphelinats logés dans trois communes de la région du Centre-Cameroun.

« De mémoire de journaliste, je n’avais jamais vu de tel geste d’un jeune », a déclaré un reporter à la dernière escale de la caravane. C’est le même sentiment qu’ont eu des hommes et femmes de média présents dans cette randonnée humanitaire initiée par Steven Nbienou Kouadjo, à travers son organisation humanitaire et d’actions sociales, SNK.

Le don est constitué d’un chèque de 10 millions Fcfa par orphelinat pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Il s’est agi également de la distribution de denrées alimentaires de première nécessité pour leur assurer une alimentation adéquate et équilibrée ; et surtout de la contribution au frais de scolarité et paiement des mois de loyers.

A l'orphelinat « Notre Dame de Miséricorde », situé dans l'arrondissement de Yaoundé 7, d’une capacité d'accueil de 37 enfants, la promotrice la sœur Julienne Anyouza Lodo, présente l’état des lieux. « Un bienfaiteur avait versé huit ans de location de cette maison et le contrat de bail devrait être renouvelé cette année. J’avais perdu le sommeil. J’étais toute près de choper l’AVC. Les enfants n’avaient plus rien à manger », a-t-elle ressassé. Steven Nbienou Kouadjo a fait l’annonce de l’achat d’un terrain de 500 m² et du paiement d’un an de loyer, le temps de bâtir une maison sur ce terrain. Elle se réjouit de ce qu’elle n’achètera pas de la nourriture pendant plus d’un an. Jusqu’au départ de l’équipe de SNK, la sœur Julienne Anyouza Lodo n’en revient pas et se demande si elle n’est pas en train de rêver.

A l'orphelinat « Sainte Thérèse d'Obili, situé dans l'arrondissement de Yaoundé 3, la sœur Marie Louise Messina Nsamba et ses 45 enfants manifestent leur « immense joie » en chanson. Elle scrute le sac d’oignon de près de 100 kilogrammes remis par le bienfaiteur non sans déclarer : « J’ai acheté quatre à 500 Fcfa au marché du Mfoundi. Les dons de Steven me touchent énormément. Je n’avais jamais vu ça ici ». Pour l'orphelinat « La Bonne Case de Zamengoé », logé dans l’arrondissement à Okola, département de la Lékié, le donateur est allé au-delà de leurs attentes. Avec seulement 14 enfants, la directrice, Egho Hostencia Mirriam, entend répartir une partie des dons à la, « La Bonne case » de Bangangté qui compte près de 25 orphelins. L’orpheline, Odette Ndongou, étudiante en 2e année en Sciences infirmière, à l’Université catholique d’Afrique centrale, se dite « hyper contente. Que Dieu remette à notre donateur au centuple», prie-t-elle pour Steven. Dans l’ensemble, des responsables et orphelins des établissements bénéficiaires se disent honorés par ces dons qui répondent parfaitement aux besoins qu’ils ont exprimés, non sans formuler leurs reconnaissances.

En remettant ces dons, l’area manager de 1XBET-Africa, Steven Nbienou Kouadjo, attend deux choses de ces enfants : « vous avez tout désormais. Il ne vous reste qu’à étudier et à prier ». Pour lui, ces dons visent à établir un équilibre social entre des enfants qui ne vivent pas dans des domiciles familiaux et ceux qui sont avec leurs parents. La finalité étant de garantir à tous ces enfants, un bel avenir, une même chance de réussite et de participer à sa manière à l’amélioration de leurs conditions de vie. Il rappelle plus loin que tous les six mois, il va au contact des personnes vulnérables. Sa démarche humaniste visant à les accompagner dans leur besoin afin qu’ils mettent leur plein potentiel en valeur.