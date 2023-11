ÉTATS-UNIS :: Action en justice : Biden accusé de soutenir le 'génocide' israélien :: UNITED STATES

Le Centre pour les droits constitutionnels, basé aux États-Unis, a déposé une plainte judiciaire au nom de personnalités et d'organisations de la société civile palestinienne.

Le Centre pour les droits constitutionnels, une organisation américaine de défense des droits humains basée aux États-Unis, a déposé une plainte judiciaire au nom de personnalités et d'organisations de la société civile palestinienne.

Cette action en justice a été engagée contre le président Joe Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Lloyd Austin pour ne pas avoir fait obstacle à "ce génocide en cours à Gaza".

L'organisation considère que le génocide en cours à Gaza n’aurait pas eu lieu sans le soutien ouvert à Israël de la part de Biden, Blinken et Austin. Et d'expliquer que Washington, en tant que "proche allié d'Israël et principal fournisseur de soutien militaire a manqué à son devoir de prévention des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, conformément au droit international et refusé d'user de son influence pour mettre fin aux bombardements massifs".

Pour la 39e journée consécutive, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la Bande de Gaza, qui a provoqué des destructions massives des infrastructures civiles et causé directement la mort de plus de 11 240 Palestiniens, dont 4 630 enfants, 3 130 femmes, ainsi que 29 000 blessés, selon des sources officielles palestiniennes.