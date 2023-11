Le Cameroun face à une passation de pouvoir controversée :: CAMEROON

La scène politique au Cameroun se trouve plongée dans un tumulte inattendu, donnant un aperçu troublant de ce à quoi pourrait ressembler le pays après la disparition de Paul Biya. Actuellement, l'ancien directeur de cabinet du président de l'Assemblée Nationale, Boukar Abderrahim, bloque la passation de pouvoir avec son remplaçant désigné, Kamsloum Elhadji Hachimi.

Initialement programmée pour ce jour à 11 heures, la passation de service n'a toujours pas eu lieu. Malgré les assurances de Cavaye Yeguie Djibril, qui avait affirmé à ses proches que la transition aurait lieu ce lundi, la situation demeure figée. Le camp de Boukar Abderrahim, composé du Lieutenant Mallaya Abdoulaye, du Lieutenant Ibrahim Yeguie, de l'ancien SP Djibrilla Maliki, et de l'inspecteur de police Oumate Hamidou, semble organiser une résistance tenace. Notons que ces membres sont majoritairement issus de la famille de Cavaye Yeguie Djibril.

Cependant, dans les couloirs de l'Assemblée, certains suggèrent que ce blocage découle de l'état de quasi-sénilité du président Cavaye Yeguie Djibril lui-même. Cette hypothèse laisse entrevoir des tensions exacerbées au sein du gouvernement, exacerbées par des luttes de pouvoir internes et des dissensions.

Il convient de rappeler que dans les cercles du pouvoir, l'éventualité d'une arrestation de Boukar Abderrahim est actuellement envisagée. Cependant, cette perspective se heurte à un dilemme de taille : il s'agit du beau-fils du président de l'Assemblée Nationale, une figure que personne ne souhaite froisser. Ce dernier a déjà prévenu l'exécutif la semaine dernière au sujet du respect de la séparation des pouvoirs, signalant ainsi sa volonté de défendre fermement sa position et ses proches.

Cette impasse politico-administrative met en lumière les fissures et les rivalités sous-jacentes au sein du pays. La confrontation entre les différents acteurs, à la fois familiaux et politiques, pourrait potentiellement laisser le Cameroun face à une période d'instabilité post-Biya, posant ainsi des défis complexes pour la stabilité et l'unité nationale.

À mesure que le Cameroun observe cette crise émerger, le monde politique et la société civile se retrouvent confrontés à un moment critique. L'issue de cette situation actuelle pourrait modeler les dynamiques de pouvoir futures du pays, laissant entrevoir un avenir incertain et complexe pour une nation en quête de stabilité et de leadership cohérent.