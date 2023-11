CAMEROUN :: Le MINDEF examine la sécurité du pays à l'approche du nouvel an :: CAMEROON

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Comme il est de tradition, le Ministère de la Défense tient chaque année en milieu du mois de novembre, une rencontre avec toutes les parties prenantes de la sécurité nationale pour examiner le niveau de sécurité dans les dix régions.

C'est dans ce cadre que ce 13 novembre 2023, le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO a tenu une réunion spéciale d'évaluation sécuritaire en prélude aux fêtes de fin d'année 2023 et de nouvel an 2024.

Toutes les parties impliquées dans la sécurité nationale à savoir le Ministère de la Défense, la Gendarmerie Nationale, le Ministre de l'Administration Territoriale, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, tous étaient présents à cette réunion présidée à l'enceinte du Ministère de la Défense.

Selon les renseignements disponibles, dans les dix régions, les forces de défense et de sécurité font bien leur travail pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Par mesure de prudence, les frontières sont plus surveillées à cause des assauts répétés des Boko Haram dans le grand-nord, les incursions des bandes armées à l'Est du pays. Il faut aussi voir la persistance des jeunes gens qui causent des troubles dans le Nord-Est et le Sud-Ouest.

Dans les grands villes, il est perçu des regains de tension liés aux conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles.

Ce diagnostic fait lors de cette réunion de sécurité sera transmis au Président de la République, Chef des Forces Armées pour trouver rapidement des solutions adaptées.

Extraits du discours du Ministre de la Défense Joseph BETI ASSOMO

"Nous devons pleinement être conscients de ce que la sécurité du pays à cette période toute particulière concerne l’ensemble du territoire national et mettre tout en œuvre pour prévenir et éviter l’apparition de toute éventuelle source supplémentaire d’insécurité, endogène et exogène, dans le pays.

L’accent doit par ailleurs être porté sur les actions de prévention contre la criminalité routière, le suivi étroit des poches de mécontentement sociales, le contrôle des mouvements des personnes et des biens, la proactivité dans toutes prises en compte des remous sociaux, l’anticipation dans la gestion des catastrophes d’origine humaine et naturelle, la lutte acharnée contre la violence urbaine et rurale."