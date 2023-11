CAMEROUN :: Régulation des médias sociaux : Le CNC et le RIARC se concertent à Yaoundé :: CAMEROON

Plus de 20 pays ont pris part au colloque sur la régularisation des contenus du web au Cameroun. Le Conseil National de la Communication du Cameroun et le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication ont tenu ce symposium à Yaoundé du 7 au 8 novembre 2023, sous le thème "problématique de la régulation des réseaux sociaux : les modalités de collaboration entre les régulateurs africains des médias et les plateformes numériques". Cette rencontre mûrie par le CNC Cameroun et le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication était un cadre de réflexion pour donner aux hommes de médias, aux leaders d'opinion et organismes de la société civile les outils pour limiter la désinformation auprès des consommateurs à savoir les populations.

Les médias sociaux sont un nouveau système incontournable de relai de l'information dans tous les milieux. L'opinion publique consomme les informations des rédactions de ces organes de presse et les leaders d'opinion sans réfléchir. Si l'information est fausse, les dégâts seront inimaginables.

Avec la montée dans les médias sociaux des discours de haine, la dépravation des mœurs, les messages de tribalisme, l'urgence de redéfinir un cadre de collaboration entre les parties prenantes s'impose.

Présidée par le Ministre de la Communication René Emmanuel SADI, représentant du Premier Ministre, le Cameroun par l'expérience de son Président du CNC Joseph Chebonkeng Kalabubse montre le chemin aux dirigeants des organes de régulation des médias sur le continent africain, les experts des médias sociaux de façon à débarrasser l'espace médiatique de la haine, la violence, le tribalisme et les fakes news. "L'usage de cette pléthore de contenus sans encadrement éthique, constitue une menace à l'intérêt public et au bon ordre social. D'où la tenue de ce forum. Le but ici étant de lutter contre la désinformation, la manipulation de I'information et autres dérives liées au phénomène des réseaux sociaux".