MONDE ENTIER :: EXPANSE STUDIOS DÉVOILE DE NOUVEAUX SUCCÈS AU SIGMA WORLD EUROPE À MALTE

L'avenir du jeu dévoilé : Visitez Expanse Studios au stand 1030

Expanse Studios, une force pionnière et croissante dans l'industrie de l'iGaming, est ravi d'annoncer sa participation à la prochaine exposition SiGMA World Europe. Fraîchement sorti de sa vitrine triomphale au G2E Las Vegas, Expanse présentera les derniers produits à Malte du 13 au 17 novembre au stand 1030. Les visiteurs feront l'expérience directe de l'innovation et de l'enthousiasme qui ont cimenté leur réputation en tant que l'un des principaux développeurs de jeux.

L'épicentre d'iGaming : l'exposition record de SiGMA World Europe

L'une des meilleures conférences européennes de l'industrie revient avec un spectacle qui va battre tous les records ! SiGMA World Europe rassemble la communauté mondiale du jeu sous un même toit avec 800 sponsors et exposants qui enflamment l'innovation, 25 000 délégués réunis pour un réseautage sans précédent, des idées de 250 conférenciers de niveau C et plus de 50 événements de réseautage.

Célébration d'une année de succès : les 5 meilleurs jeux d'Expanse Studios de 2023

Cette année a été monumentale pour Expanse Studios, avec une pléthore de jeux qui résonnent auprès des joueurs du monde entier. Leur stand à SiGMA World Europe mettra en évidence la créativité et l'engagement qui sont le moteur de leurs 5 premiers succès de 2023, montrant pourquoi ces jeux ne sont pas seulement des triomphes de développement de jeux - ils sont prêts à être les favoris des joueurs.

"Piñata Loca" - Un succès fracassant révélant la joie des machines à sous en cascade

Les participants seront enchantés par le "Piñata Loca" préféré des fans, un spectacle vibrant qui combine des graphismes riches avec un mécanisme innovant de bobines en cascade. Reflétant les festivités colorées du Mexique, "Piñata Loca" promet d'être une pièce maîtresse de SiGMA World Europe, soulignant le voyage imaginatif et les récompenses explosives qui attendent les joueurs.

"Wild Icy Fruits", une machine à sous classique emblématique, continue de vibrer avec son allure glacée. Réputé pour ses gains effrayants et ses fonctionnalités passionnantes en jeu comme les scatters et les wilds, ce jeu invite les joueurs à tourner pour tenter l'un des trois jackpots alléchants - Mini, Midi et Mega.

"Pia Premium" invite les joueurs à se lancer dans un voyage à couper le souffle à travers la culture amérindienne. Ce jeu transcende les expériences de machines à sous traditionnelles, offrant une aventure remplie de richesse culturelle et de dynamiques de jeu impressionnantes qui reflètent l'esprit et l'héritage des traditions amérindiennes.

L'élégance de Monte Carlo prend vie avec "Titan Roulette Deluxe", un jeu qui marie l'expérience de roulette traditionnelle bien-aimée avec des touches modernes et luxueuses. Avec ses caractéristiques sophistiquées et sa mise en page époustouflante, c'est un témoignage de l'engagement d'Expanse Studios à mélanger un gameplay classique avec un design innovant.

Le cirque le plus fous de la Terre se déroule dans "Clown Fever Deluxe", un jeu qui captive par ses grands multiplicateurs et son interface interactive. Conçu pour imiter le frisson d'un acte de cirque en direct, ce jeu est un exemple brillant de l'approche innovante de Studio en matière de conception de jeux et d'engagement des joueurs.

Rejoignez Expanse Studios à SiGMA World Europe pour découvrir ces jeux et plus encore.

Pour plus de détails, visitez expanse.studio ou envoyez un courriel à contact@expanse.studio.

À propos de Expanse Studios

Fondé en 2017, Expanse Studios est déjà un pionnier de l'industrie du jeu en ligne. En mettant l'accent sans relâche sur l'innovation, Expanse fusionne des motifs old-school avec un design de pointe, des bandes sonores captivantes et des animations immersives. Le studio a développé une gamme impressionnante de plus de 40 jeux, tous conçus pour offrir une expérience mobile-first transparente. Leurs partenariats stratégiques s'étendent sur divers opérateurs et agrégateurs, rendant leurs jeux disponibles dans plus de 20 des langues les plus parlées, s'adressant à un public mondial diversifié.

Visitez Expanse Studios au SiGMA World Europe :

Numéro de stand : 1030

Dates : 13-17 novembre 2023

Lieu : MFCC, Malta Fairs & Conventions Centre, Ta' Qali, Malte

