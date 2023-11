Gouvernance des entreprises publiques au Cameroun : Les dérives autoritaires d'Owona Assoumou à ADC :: CAMEROON

La qualité de la gouvernance au sein des entreprises publiques est cruciale pour assurer leur performance et leur contribution au développement économique. Cependant, la récente nomination controversée au sein de l'Agence des Douanes et de la Fiscalité Indirecte (ADC) soulève des questions sur la gestion de l'entreprise et met en lumière les problèmes persistants de gouvernance.

Des nominations douteuses :

En dépit des efforts du gouvernement camerounais pour introduire des contrats de performance dans les entreprises publiques, certains dirigeants continuent de gérer leurs entités comme des fiefs personnels. Un exemple flagrant est celui d'Owona Assoumou, Directeur Général de l'ADC, qui a récemment nommé sa secrétaire, Ngo Nonga Gwos, à un troisième poste de responsabilité. Ces nominations semblent contourner les règles établies et provoquent des inquiétudes quant à la légitimité de la gestion au sein de l'entreprise.

Cumul de fonctions et absence de compétence :

La nomination de Ngo Nonga Gwos en tant que Coordonnatrice de la fonction Passage, Coordonnatrice de la fonction Hôtesse des relations publiques et Secrétaire du Directeur Général soulève des interrogations sur son expertise dans ces domaines. Alors que des services spécialisés et des départements existent déjà pour superviser ces fonctions, le cumul de responsabilités semble irrationnel et suscite des inquiétudes quant à la pertinence des décisions prises au sein de l'ADC.

Violations de l'organigramme et favoritisme :

Ces nominations semblent être davantage motivées par des relations personnelles que par des critères de compétence. Le Directeur Général, Owona Assoumou, semble violer délibérément l'organigramme de l'entreprise pour satisfaire ses proches collaborateurs. De plus, le maintien de BABODO Laurent au poste de Chef de cabinet malgré sa retraite depuis plus d'un an souligne un mépris apparent pour les lois en vigueur et remet en question la sincérité des appels à une gouvernance exemplaire.

La gouvernance des entreprises publiques au Cameroun, notamment à l'ADC, nécessite une révision urgente. Les pratiques autoritaires, les nominations douteuses et le non-respect des règles établies sapent la crédibilité de ces entités et compromettent leur capacité à contribuer efficacement au développement économique du pays. Il est impératif que des mesures correctives soient prises pour rétablir la confiance dans la gestion des entreprises publiques et garantir une performance durable.