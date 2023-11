CAMEROUN :: Horreur à Kaele : Un Fonctionnaire Torturé à Mort par un Commandant de Brigade et ses Éléments :: CAMEROON

La ville de Kaele, située dans l'Extrême-Nord du Cameroun, est le théâtre d'un acte odieux qui a secoué la communauté locale. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2023, un fonctionnaire a été sauvagement torturé à mort par le commandant de brigade de la gendarmerie, l'adjudant-chef LOPSIA Jean Flaubert, et ses éléments.

La victime, identifiée sous le nom de Djoubaina, est un habitant du quartier et un fonctionnaire de Kaele. Les circonstances exactes de l'incident restent encore à clarifier, mais il a été rapporté que Djoubaina a été évacué en urgence à l'hôpital de Moutourwa après avoir été soumis à une torture d'une violence extrême.

Sur des images fournies, on peut voir l'adjudant-chef LOPSIA Jean Flaubert, le commandant de brigade en question, à gauche, et Djoubaina, la victime, à droite. Les images témoignent de la brutalité de l'acte, et des informations indiquent que Djoubaina aurait subi des violences jusqu'aux parties génitales.

Cet incident a suscité une vague d'indignation au sein de la communauté locale et au-delà. Les autorités compétentes sont appelées à mener une enquête approfondie sur cet acte brutal et à garantir que justice soit rendue. La torture est une violation grave des droits humains, et de tels actes ne doivent pas rester impunis.

La population de Kaele exige non seulement que justice soit faite, mais également que des mesures soient prises pour prévenir de tels abus à l'avenir. Les actes de violence commis par des représentants des forces de l'ordre sont inacceptables et ne doivent pas être tolérés dans une société qui aspire à la justice et à la protection de ses citoyens.

En cette période difficile, la communauté se rassemble pour soutenir la famille de Djoubaina et appelle à des actions rapides et transparentes de la part des autorités pour traduire en justice les responsables de cet acte inhumain.