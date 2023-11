CAMEROUN :: Décès du 2ème Vice-Président de la Chambre de Commerce : Hommage à Nestor Andze :: CAMEROON

La communauté économique du Cameroun pleure la perte de Nestor Andze, 2ème Vice-Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat, survenue dimanche dernier en Inde, où il était parti pour des soins médicaux. Fils de l'ancien vice-Premier Ministre Gilbert Andzé Tsoungui, Nestor Andze laisse derrière lui un héritage important dans le secteur des affaires au Cameroun.

Nestor Andze était bien plus qu'un homme d'affaires influent. Il avait occupé le poste de premier président du Syndicat des Opérateurs Économiques Fournisseurs de l'État du Cameroun, démontrant son engagement envers le développement économique du pays. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde des affaires et des relations commerciales au Cameroun.

Son décès en Inde, où il cherchait des soins médicaux, souligne les défis auxquels sont confrontés certains citoyens dans la recherche de soins de santé appropriés. Il était non seulement un professionnel chevronné mais également un homme qui a contribué activement à la croissance du secteur économique et commercial du Cameroun.

La Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat exprime ses condoléances à la famille d'Andze, ainsi qu'à ses collègues et amis du monde des affaires. Sa disparition laisse un grand vide, mais son héritage continuera d'inspirer ceux qui œuvrent pour le développement économique du Cameroun.

Les détails des funérailles et des hommages officiels seront communiqués ultérieurement. En cette période difficile, la communauté économique se rassemble pour rendre hommage à un leader qui a marqué le pays de son empreinte et qui restera dans les mémoires comme un fervent défenseur du progrès économique et de l'entreprenariat au Cameroun.

Que son âme repose en paix.