Lors des célébrations commémoratives du 6 novembre 1982, date marquant l'accession au pouvoir de son père, Paul Biya, Franck Biya a fait une annonce politique majeure en adhérant officiellement au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Cet acte a été l'occasion pour Franck Biya de s'exprimer sur la situation politique au Cameroun, mettant fin aux spéculations et aux agitations concernant sa potentielle candidature aux élections présidentielles de 2025.

Dans son discours, Franck Biya a souligné son engagement à soutenir son père, Paul Biya, actuel leader du RDPC et président en exercice. Il a appelé les militants du parti à se rassembler derrière Paul Biya, affirmant que le leader naturel du parti reste inchangé, conformément aux statuts du RDPC. Franck Biya a insisté sur le fait qu'il ne prendra pas de position politique explicite, respectant ainsi un devoir de réserve. Cependant, il a exprimé sa volonté de soutenir des initiatives et orientations qui vont dans la bonne direction pour le pays.

"Je ne souhaite pas intervenir d'un point de vue politique, parce que politiquement, j'ai un devoir de réserve que vous comprenez sans doute très bien. Il est clair que je vais juste essayer d'une certaine manière de soutenir un certain nombre de choses et d'orientations, qui vont dans le bon sens, mais au-delà je ne me prononcerai pas sur les positions politiques."