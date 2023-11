GUINÉE :: Fondation Moumié: 63 ans après son assassinat, les restes du Dr Félix Roland Moumié sont toujours à Conakry :: GUINEA

Ce 10 novembre, la Fondation Félix Roland Moumié a procédé à la commémoration du 63ème anniversaire de l’assassinat du nationaliste africain Dr Félix Roland MOUMIE, président de l'Union des Populations du Cameroun (UPC).

Cette cérémonie a connue la participation de nombreuses personnalités et dignitaires du régime du feu Président Ahmed Sékou Touré ; à l’instar de El Hadj Gassime Soumah, Maire de la commune de Kaloum . C'est dans cette circonscription communale que se trouve le cimetière où repose le leader de l’UPC.

Aux environs de 10h, la foule réunie nombreuse au niveau du Ministère de l’Information et de la Communication (lieu-dit RTG Boulbinet) a exécuté une marche en direction du cimetière sous le rythme de la fanfare ; ceci sur une distance de 3 km environs.

Après 20 minutes de marche, la foule s’est arrêtée devant le mausolée du DR Félix Roland Moumié suivie de l'observation d’une minute de silence en hommage à l’illustre disparu et l’exécution de l’hymne national de la Guinée ensuite celui du Cameroun.

La parole a été donnée au porte-parole de la Fondation pour son mot de bienvenu à l’endroit de toutes les personnes présentes ce jour. Mr Gael DJOMO a aussi insisté sur la nécessité de mettre sur pied une véritable synergie entre tous les courants panafricains en Guinée et en Afrique ; ceci afin de créer un fort impact. Il a aussi souligné le rôle des anciens dans l’écriture et la préservation de cette histoire qui est la nôtre.

Il a remercié le peuple guinéen pour cette hospitalité africaine manifestée en l’endroit des camerounais en particulier et des autres peuples africains vivant en Guinée. Il n’a pas également manqué de décliner quelques grandes lignes des missions de la fondation Moumié ; à savoir la valorisation des héros africains, la promotion du panafricanisme, patriotisme et la préservation des acquis historiques.

La parole a ensuite été donnée au maire qui a remercié la Fondation Moumié pour sa contribution à la préservation de la mémoire autour du Dr Félix Roland Moumié, l’entretien du caveau et pour toutes les initiatives à venir.

Il a par la suite souhaité la bienvenue à toute l’assistance tout en leur exhortant de toujours faire preuve de patriotisme comme l’ont fait nos illustres devanciers.

Le Maire a au terme de ses propos, souligné la présence d’un témoin occulaire de cette période de transfert du corps du Dr Félix Roland Moumié, du cimetière « Cameroun » actuel camayenne, à celui de Boulbinet. Le témoignage de ce dernier a permis de comprendre le contexte sécuritaire autour de la protection de la dépouille du défunt et aussi le déploiement des moyens exceptionnels mis en place par le Feu président Ahmed Sékou Touré.

S.E. Madifing Diané, Ex - Ministre de la sécurité publique et proche collaborateur du Président Ahmed SEKOU TOURE, s’exprimant au nom de la grande famille du PDG-RDA, il a tenu à lever toute ambiguïté sur l'éventuelle profanation de la tombe du leader nationaliste Camerounais.

Selon lui, la dépouille se trouve bien à cet endroit et malgré les tentatives de vol de la dépouille, la sécurité a toujours été mise sur pied afin de préserver la volonté du Dr Félix Roland Moumié (reposer en terre guinéenne).

Malgré les tentatives du Président Ahidjo de récupérer la dépouille pour l’inhumer au Cameroun, le Camarade Président Sékou Touré a tenu à respecter la dernière volonté du Dr Félix Roland Moumié, en lui assurant en Guinée, des obsèques officielles, dignes de l’homme exceptionnel qu’il a été pour l’Afrique.

Le Dr Ismaël Condé, dans son allocution, s’est félicité de cette prise de conscience de la jeunesse dans les grands défis géostratégiques d’aujourd’hui. Il s’est aussi prononcé sur la mémoire de l’illustre disparu en lui attribuant des qualités panafricaines et héroïques. Il a mentionné ses rapports personnels avec les camerounais venus en exils en Guinée ; en citant les noms tels que Robert Ekwalla, Kapeth de Bana et bien d‘autres.

L’écrivain Camerounais Symphorien TENNE a profité de cette tribune pour préciser le rôle de la nouvelle génération dans la préservation de la mémoire africaine. Il a remercié le peuple de Guinée pour l’accueil et cette convivialité africaine. La cérémonie prend fin vers 13h30 après des séries de photos de famille.

Il faudra souligner qu'assassiné en novembre 60 à Genève par les services secrets français, Dr Félix Roland Moumié présidait à l’Union des Populations du Cameroun(UPC) , mouvement de revendication de l'indépendance réelle du Cameroun et de l'Afrique, au moment de sa mort. Le Président guinéen Sekou Touré, grand leader panafricaniste accepta de recueillir sa dépouille mortelle et de l’inhumer dignement à Conakry.

Informés de l’état de dégradation avancée de la sépulture de ce grand africain qui se battit pour la vraie indépendance du continent africain, La Fondation Moumié, le Collectif Diasporique, Le Sillon panafricain, les associations de la diaspora combattantes camerounaises de belgique, Cameroon We Can etc. s'étaient mobilisés l'année dernière à travers le monde pour la rénovation de sa tombe

Pour la Fondation Moumié, les dits travaux jouent un rôle efficace dans l’éducation et la prise de conscience des visiteurs du cimetière de Kaloum, quant aux intérêts supérieurs du continent africain qui passent par l’entretien de notre mémoire de résistance.

Lors du tournage du documentaire intitulé " L'Afrique sous contrôle" son épouse de regrettée mémoire constate la profonation de cette tombe, elle s'écrit " On a enlevé ses restes, aller jeter. Il faut que la jeunesse camerounasise voit ççaà" Après les recherches de la Fondation Moumié à Conakry, les restes sont bien là. Arguments confirmé par les responsables du cimetierre et de l'épouse de Sekou Touré. Tout y est est exacts. Son mausaulée a été rénovée par la dite fondation.