CAMEROUN :: Horizon Femmes Célèbre ses 20 Ans par une Marche Sportive :: CAMEROON

Ce 11 novembre 2023, l'association Horizon Femmes a célébré ses 20 ans d'existence en organisant une marche sportive. Plus de 200 personnes ont participé à cet événement marquant pour l'association.

Horizon Femmes, dont le siège est situé à Yaoundé, compte également trois antennes dans d'autres régions du Cameroun.

L'antenne de l'ouest se trouve à Bafoussam, celle du sud à Ebolowa et celle du littoral à Douala. L'objectif de l'association est d'encourager les femmes vulnérables et de leur offrir l'opportunité de s'exprimer.

La marche sportive a été couplée à l'ouverture du mois camerounais de lutte contre le VIH, et Horizon Femmes a saisi cette occasion pour offrir plusieurs services gratuits, tels que le dépistage du VIH. Cela démontre l'engagement de l'association dans la promotion de la santé communautaire. Horizon Femmes s'engage dans cinq axes d'activité principaux : la lutte contre la santé communautaire, la bonne gouvernance, l'environnement et l'insertion socioprofessionnelle des femmes. Ces domaines d'action reflètent la volonté de l'association d'aborder les problèmes auxquels les femmes sont confrontées sous différents angles, en favorisant leur émancipation et leur autonomisation.

Toukam Silvain, encadreur sport pour tous au pôle aéroport, a joué un rôle clé dans la coordination de la marche sportive. Il a souligné l'importance d'adapter le rythme de la marche en tenant compte des personnes plus âgées, ce qui a conduit à l'instauration de deux arrêts pour permettre aux marcheurs de récupérer. "On ne peut pas organiser une marche de cette envergure sans prévoir des moments de récupération", a-t-il affirmé à la fin de la marche.

Ce souci d'adaptation a contribué au bon déroulement de la marche, comme l'a souligné Domeni Siméon, chef d'antenne Horizon Femmes littoral et responsable du Dropping CENTER manager, qui offre un espace de travail aux femmes vulnérables. "Ça s'est passé mieux que ce que nous aurions pu imaginer (...) Il n'y a eu aucun problème", a-t-il confié.

L'association Horizon Femmes a donc célébré de manière mémorable ses deux décennies d'engagement auprès des femmes vulnérables. Cette marche sportive a non seulement permis de rassembler plus de 200 personnes autour d'une cause importante, mais elle a également offert des services essentiels, tels que le dépistage du VIH. Horizon Femmes poursuit ainsi sa mission en aidant les femmes à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées et en leur donnant une voix dans la société.