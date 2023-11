CAMEROUN :: Steven Nbienou Kouadjo s'engage à soutenir les orphelinats et les jeunes de son pays :: CAMEROON

Steven Nbienou Kouadjo, éminent entrepreneur et philanthrope camerounais, réitère son engagement envers le progrès social, celui des enfants et de la jeunesse en particulier, en apportant un soutien substantiel à trois orphelinats. Ces établissements bénéficieront d'une contribution de 30 000 000 de FCFA, exclusivement dédiée à l'éducation et au logement, en plus de ressources essentielles telles que des denrées alimentaires, médicaments de première nécessité ou encore des filtres à eau, destinées à améliorer leur situation.

Les trois orphelinats choisis pour cette initiative sont les suivants :

- L'orphelinat "Notre Dame de Miséricorde": Situé dans l'arrondissement de Yaoundé 7, au quartier Usine des eaux, Yaoundé.

Il offre une capacité d'accueil de 31 enfants.

- L'orphelinat "Sainte Thérèse d'Obili": Situé dans l'arrondissement de Yaoundé 3, au cœur du quartier Obili. Il a une capacité d'accueil de 45 enfants.

- L'orphelinat "Bonne Case": Localisé dans le département de la Lékié, à Okola. Cet établissement accueille 14 enfants.

Ces actions humanitaires illustrent la vision philanthropique de Steven Nbienou Kouadjo pour un avenir où chaque individu, en particulier les enfants et la jeunesse, peut réaliser son plein potentiel. Son engagement envers ces orphelinats témoigne de l'importance de la solidarité dans la construction d'une société plus harmonieuse et inclusive.