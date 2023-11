CAMEROUN :: Libération des membres du gang des criminel d'Assok: L'indignation du médiateur universel :: CAMEROON

Nous apprenons ce matin, que le gang des criminels et hors la loi qui agitent les discours ethniques, pour voler et piller, avec pour base la bourgade d’ASSOK, entre les villes de Yaoundé et de Mfou, ont été mis en liberté hier vendredi 10 novembre 2023 par le parquet de MFOU.

Pour rappel, ces bandits ont été pris en flagrant délit par les forces de défense et de sécurité, après des enquêtes longues et pénibles de la légion de gendarmerie du centre, du GSO, et de la police judiciaire.

Il faut rappeler, que ces bandits qui sont protégés par une magistrate, Avocat général à la Cour suprême, ont pillé des biens, détruit des usines valant plusieurs milliards et attenté à la vie des réfugiés du NOSO dont ils ont cassé les maisons, enlevé les portes.

En effet les criminels ont été déférés par la gendarmerie le jeudi 9 novembre, avec les procès-verbaux des auditions dans lesquels ils sont tous passé aux aveux de leurs crimes, pillages. Il faut rappeler que par le passé, les mêmes criminels ont même agressé des gendarmes venus les interpellés, et en dépit de tout cela, ils demeurent impunis. Egalement, les dossiers de procédure contre eux, disparaissent des greffes sans explication. Cette zone de crime permanent et de non droit, ETAT DANS L’ETAT dure depuis 2020.

Nous entendons lutter jusqu’au bout pour envoyer ce gang de hors la loi en prison, et allons mobiliser toute la république pour y parvenir. Pendant qu’on regarde les ambazoniens et les Boko Harams, on ne doit pas laisser libres des criminels d’une égale dangerosité en paix autour de la capitale. Jamais nous ne baisserons les bras avant que ces voyous et leurs commanditaires payent le prix de leur affront aux institutions, à la loi, à l’ordre et à la morale publique.

Dès lundi, nous allons veiller pour que le Ministre de la Justice fasse son travail et corrige ses démembrements imparfaits sur le terrain. Que les forces de défense et de sécurité qui jurent de ne plus intervenir dans ce dossier à cause des frustrations compréhensibles, gardent espoir et restent fidèles à la république. L’ordre règnera./.