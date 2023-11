CAMEROUN :: Région de l'Est : Un car de transport finit sa course dans la rivière ( texte et vidéo) :: CAMEROON

Un accident de la circulation est survenu ce vendredi 10 novembre 2023, à l'entrée du chef-lieu de l'arrondissement de Mbang, département de la Kadey, dans la région orientale du Cameroun. Selon un communiqué de la délégation départementale des Transports de céans, un car de marque Saviem, identifié par son numéro de châssis ( CH 988810), et parti de Batouri en matinée, à sept heures, avec 19 passagers dont le chauffeur, a malheureusement fini sa course dans l'eau, après avoir perdu la direction. L'on évoque une défaillance mécanique due à la très longue durée de vie d'une voiture cinquantenaire. Le bilan de l'accident fait état de deux morts, dont le chauffeur, le nommé BAME Thierie, et une dame, ABEBA Germaine, 48 ans. Les autres passagers ont pu être secourus par des riverains habilles à la nage, et par un engin tracteur rapidement arrivé sur les lieux, et lequel a tiré le car des eaux des eaux de la rivière, sous une pluie battante. L'état des routes est violemment tancé, ainsi que le laxisme des autorités qui laissent des véhicules défectueux, exercer le transport en commun.