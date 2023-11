CAMEROUN :: Département du Ndé : le préfet moqué par des populations :: CAMEROON

Auguste Essomba est vertement critiqué pour avoir fait un « honteux revirement » à propos du stade municipal de Bangangté qui se trouve dans un piteux état et où il cautionne que des matchs du championnat professionnel de la Fecafoot s’y déroulent.

Le préfet du département du Ndé, Auguste Essomba n’est pas celui que des populations respectaient dès sa prise de commandement dans le département du Ndé, région de l’Ouest-Cameroun. Nombre d’entre « ndéens » pensent qu’il a enfin dévoilé son réel visage. Il n’a pas fallu grand-chose pour le démasquer. Alors que la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) avait programmé le match de la deuxième journée du championnat Mtn Elite Two dans le stade municipal de Bangangté, le 1er novembre dernier contre Léopard sportive de Douala, le préfet disait avoir pris des mesures sécuritaires pour que cette rencontre s’y déroule. Au cours d’une réunion entre son Etat-major ; le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat ; le président de la Panthère sportive du Ndé SA, l’autorité administrative martelait que ce match se jouerait à titre exceptionnel. Sauf que quelques jours après cette mesure, il a tenu une autre réunion avec son Etat-major pour se dédire. Une fois de plus, le match Panthère contre Dragon de Yaoundé doit se jouer sur ce stade le 8 novembre.

Etat des vestiaires de ce stade de football en dessous

« A son arrivée, tout le monde ventait ses qualités d’homme sérieux, objectif et ferme. Mais dans les faits, il est pire que ses prédécesseurs », dégaine Clément Tchounkeu, un fils de l’arrondissement de Bassamba vivant à Yaoundé. Tout comme lui, le préfet fait l’objet des railleries. « Comment il peut admettre qu’un match de football se déroule sur un stade pourri et très dangereux ? Il disait avoir pris des mesures qu’un match se joue exceptionnellement à Bangangté, ça pouvait se comprendre puisqu’il disait que l’équipe de Léopard était déjà dans la ville. Par quelle logique, il revient dire que le stade doit abriter le match Panthère contre Dragon ? ». D’autres personnes pensent tout de même qu’il est encore très tôt de le juger.

Le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, a écrit plusieurs fois à la Fecafoot à l’effet de leur demander de délocaliser les rencontres prévues dans cette arène. Pour lui, les travaux de cette infrastructure entamés depuis 2015 sont aux arrêts du fait de plusieurs raisons, notamment un audit qui précise des cas de malversations financières. Pour le maire, il est question de protéger la vie des populations dont il a la charge parce que d’après lui des structures de soutien des gradins sont vétustes et risquent à tout moment causer des morts. La situation des vestiaires est effrayante. « Il se trouve qu’une faction de la Panthère qui reçoit ses matchs sur ce dangereux stade appartient à la ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha. Le préfet aurait pris position pour elle parce qu’il il est reconnu qu’elle a un don dans le chantage et dans le commérage », fulmine un journaliste sous cape vivant à Bangangté. Il ajoute qu’il préfère avoir affaire au maire du fait qu’il n’est du genre à lui créer des ennuis. « Une chose est sûre, le préfet Essomba n’est pas celui qu’il a donné l’impression d’être. Le Ndé a besoin d’un homme rigoureux, froid et objectif, capable de tenir à une décision prise », conclut-il.