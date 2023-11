BELGIQUE :: SOUTIEN AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DE L’ETAT : APPEL DE LA SOUS–SECTION DE BRUXELLES MIDI :: BELGIUM

En préambule à la célébration du 41ième anniversaire du RENOUVEAU (06 novembre 2023),

A l’initiative du DELEGUE AUX ORGANES DE BASE DE LA SECTION RDPC BENELUX, ALAIN KWETTE (Prolégomène du RDPC dans le BENELUX)

Du Président de la Sous – section Bruxelles Midi, Firmin Marie Joseph Tiemeni,

Portons ce message à l’endroit du CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT NATIONAL DU RDPC :

- Considérant l’engagement du Chef de L’ETAT à garantir et maintenir la PAIX de façon permanente,

à maintenir la cohésion sociale et la sécurité,

- Considérant l’engagement du Président National du RDPC, Chef de l’Etat, à prendre en compte

Les doléances de la DIASPORA, son INTEGRATION (Député Représentant la Diaspora, l’existence d’un Bureau d’écoute de la Diaspora aux affaires étrangères),

- Considérant l’engagement du CHEF de L’ETAT, PRESIDENT NATIONAL DU RDPC à préserver nos frontières et à garder l’UNITE du pays,

- Considérant l’engagement du PRESIDENT NATIONAL DU RDPC, CHEF DE L’ETAT, à la formation des jeunes Camerounais(EDUCATION) et la prise en compte de la jeunesse lors de la politique gouvernementale,

- Nous (Sous-section de Bruxelles Midi) exprimons notre gratitude au CHEF DE L’ETAT, pour le Député de la DIASPORA,

Nous exprimons également nos sincères remerciements au CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT NATIONAL DU RDPC, à l’ouverture d’un bureau d’écoute des doléances de la DIASPORA,

Nous réaffirmons notre soutien à la vision du CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT NATIONAL DU RDPC, de

Conduire le Pays vers l’émergence 2035, et de faire du Cameroun UN HAVRE DE PAIX,

Aussi, nous (Sous-section de Bruxelles Midi) sollicitons, avec humilité, SON EXCELLENCE PAUL BIYA, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT NATIONAL DU RDPC, d’accepter d’être notre CANDIDAT A LA PROCHAINE ELECTION PRESIDENTIELLE,

OUI, nous affirmons haut et fort qu’au regard de l’évolution du MONDE, de la Conjoncture Internationale en Mutation, du rôle important du Cameroun à jouer au sein de la C.E.M.A.C., et de l’importance de la Paix et de la continuité de l’Industrialisation du CAMEROUN, LE PRESIDENT PAUL BIYA, PRESIDENT NATIONAL DU RDPC, EST LE CANDIDAT DE BRUXELLES MIDI,

Ce faisant, nous invitons tous les CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA, comme ceux de l’intérieur, à s’unir à nous, afin d’œuvrer pour garantir la réussite de notre CHAMPION à la prochaine élection Présidentielle, pour UN CAMEROUN meilleur.

Puissent le Tout –Puissant, la Conscience Collective, le garder, l’enthousiasmer, afin qu’il puisse mener à bien cette noble mission à la tête du CAMEROUN.

Fait à Bruxelles, le 05 novembre 2023

Ont signé :

ALAIN KWETTE Firmin Marie Joseph Tiemeni Tadoum léopold Njengo joseph Tadoum justin Tekou merlin Bogne terence Fopa Djoumessi moffo