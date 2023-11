CAMEROUN :: Défis et Réflexions : La Responsabilité Sociétale de CAMTEL envers la Culture Locale :: CAMEROON

Ceci doit être comme un enseignement pour les generations futures de dirigeants de sociétés Publiques.

Le Cameroun aime FALLY IPUPA. Le Cameroun est un grand pays de mélomanes. Nous aimons la BONNE MUSIQUE et nous avons de BONS MUSICIENS. N'importe quel promoteur ayant le bon sens sait que FALLY dans notre contexte est l'artiste qui est le plus écouté. Les chiffres ne mentent pas.

Le problème n'est pas FALLY IPUPA.

Le problème est AU NIVEAU de CAMTEL. Je n'ai même pas envie de dire que c'est CAMTEL parce que le symbole en lui même est une victime mais c'est le MANAGEMENT de cette société portée par l'ETAT DU CAMEROUN.



Le problème n'est pas le message mais le messager. Lady Ponce aujourd'hui, Maahlox hier, quelqu'un d'autre demain. Le Messager n'a jamais été le bon et ne sera jamais le bon parce que tout le monde a ses casseroles. Tout le monde est mouillé ou se mouille un jour où l'autre selon le vent de ses intérêts mais les maux, la douleur et les chagrins ne changent pas.

Et comme nous avons l'habitude, depuis les indépendances, sacrifier les plus courageux au pilori à la hauteur de leurs insolences, les reduire au silence et les retirer des "reseaux de la mangeoire", jusqu'à ce que la faim revienne et que chacun change de veste ou se confond en excuses Publiques ou dans les antichambres de certains bureaux...

On reussit toujours avec maestria à tourner en ridicule les revendications de fond et détourner l'attention en s'appuyant sur des attaques personnelles. Puis on en rit, on diverti l'opinion qui adore le sang et puis on se tait. Le problème n'est pas FALLY IPUPA mais le désespoir d'une communauté clochardisé et instrumentalisé à outrance qui se doit d'être le miroir de la société. Mais qu'on musele et affame sciemment pour en faire des fous de la cour. Comprendre des voix qui s'élèvent, une fois de plus c'est soulever TROP DE QUESTIONS qui fâchent, protéger les vrais responsables de cette situation et mettre en périls des postes et des gombos. Ces remous sont épisodiques et réguliers.



Pour faire court,CAMTEL est une société d'état. Il y a quelques mois s'est démarqué lors du mot d'ordre "Mode Avion" et appelait au patriotisme de ses utilisateurs. C'est bien, c'est très bien même. Mais ce qu'on oublie c'est que moins que ses concurrents, il n'y a pas de retour de flamme. Si le concert décrié était une operation marketing de ses concurrents ça n'allait gêné personne. C'est comme quand les voix s'élèvent quand la Kadji Beer, censée être le champagne du pays a failli raté le coche en mettant en avant un artiste étranger, en contradiction avec leur discours légendaire.

Le problème avec CAMTEL est qu'ils peuvent sponsoriser MAÎTRE GIMS et DADJU en showcase au Restaurant le FAMOUS ou même FALLY IPUPA au STADE OMNISPORTS DE DOUALA, mais à quel moment CAMTEL peut elle sponsoriser LADY PONCE ou MAAHLOX au PALAIS DES SPORTS ? À quel moment PETIT PAYS, légende ? Peut-il aussi bénéficier de cette société d'état pour célébrer sa carrière dans un stade ? Est-ce que avec les mêmes moyens mis en jeu, ces artistes ne pourraient pas aussi bénéficier des moyens pour grandir et faire rayonner leur art et leur pays à l'international ?

Ils ne feront jamais de sorties similaires et aussi virulentes pour décrier une multinationale étrangère du même secteur, mais c'est un appel du cœur qu'ils ne comprennent pas pourquoi "LA CHOSE PUBLIQUE" aide tout le monde à grandir sauf les enfants de la république. On va te faire croire qu'aucun artiste ne mérite autant de moyens parce que nous sommes des Sadomasochistes. Et c'est peu de le dire. On aime se faire du mal et blesser tout le monde au passage. Tout le monde doit souffrir. Sinon que qu'est ce qui explique qu'on finance tout pour asservir les vedettes locales pour les transformer à des éternelles premières parties ?

Le problème est très profond parce qu'il va au-delà même de CAMTEL. Mais restons sur elle...

CAMTEL, société d'état, ces cinq dernières années a été sponsor officiel du concert de quel artiste local ? Jusqu'à distribuer les tickets en masse tous les jours ? Il y a même quel match de football ou de basket-ball ou je sais pas que cette entreprise a mis autant d'argent ? Si vous trouvez, tant mieux, je retire mes propos... Au cas échéant... BRAVO LES BLEUS.

CAMTEL a signé quel artiste ambassadeur de sa marque cette année ? KAREYCE FOTSO s'est déchirée sur Facebook pour soutenir CAMTEL, même le merci pour subventionner une tournée nationale ? Ou ça arrive et j'ai trop vite parlé ?

Les gens revendiquent une meilleure Responsabilité Sociétale de cette entreprise en accompagnant la Musique, la Recherche Estudiantine, le Sport etc. comme les entreprises similaires le font ailleurs. Ce n'est pas la méchanceté ou la xénophobie de le faire savoir. Mais chez nous, on connait tous la vérité qui dérange mais on s'acharne sur celui ose le dire.

C'est pour ça qu'on se cache dans la peur de se faire afficher ou de subir des représailles et inimitiés des chefs. Alors puis qu'il faut se taire et mourrir en silence. CAMTEL vous êtes les meilleurs. Les camerounais que vous employez au quotidien et qui rejettent tous les projets à sponsoriser ont raison. Qu'ils soient frustrés ou fâchés ce n'est pas grave. Ils peuvent aller chez la concurrence ou s'exiler au Canada. Vive le patriotisme à géométrie variable.

Quand ça parle de 50, 75, 100 millions pour financer un projet culturel local on va se moquer en disant qu'ils font trop quoi pour mériter ça. Ailleurs ils ont ça c'est pour ça qu'ils feront toujours des projets de meilleures qualités pour conquérir des publics plus grands. L'histoire s'écrit au présent. Chacun fait comme il sent sur son corps. On m'a demandé mon avis, mais je refuse de prendre position parce que ça ne sert STRICTEMENT À RIEN dans notre contexte.

Certains marqueteurs de génies te diront que pour des OP pareils ça n'aurait pas d'impact de mettre en premier plan des locaux... Bref c'est un autre sujet qui est long.