CAMEROUN :: Cavaye Djibril dans la tourmente. Paul Biya dans l’effervescence. :: CAMEROON

Une confusion inexplicable règne au sein de l’assemblée Nationale cependant que la saison de l’appel à candidature de Paul Biya se poursuit.

Une signature du président de l’Assemblée Nationale portant limogeage de son directeur de cabinet fortement contestée. L’affaire fait grand bruit. Sur la toile on peut lire « une très grande confusion règne ici au cabinet de la troisième personnalité du pays. Le camp de Boukar Abdourahim, ancien directeur de cabinet du Pan qui vient d’être limogé n’accepte pas le texte signé par la troisième personnalité du pays et s’offusquent publiquement en disant que c’est un faux document ». On va même plus loin « composée de Aboubakar Boukar, chargé de missions, Djibrilla Maliki, chef de secrétariat limogé, Boukar Dairou, chargé de missions ont formé un bloc pour agresser le Pan lui demandant pourquoi il a signé ce document » Finalement ils sont décidés à faire boycotter la session qui s’ouvre aujourd’hui.

En attendant, au parlement, c’est « Jour de rentrée ». Le quotidien Cameroon Tribune annonce que Députés et sénateurs se retrouvent dès ce jour à Yaoundé dans le cadre de la 3e session ordinaire de l’année législative 2023. Attendus au cours des travaux, l’examen et le vote du budget de l’Etat pour l’exercice 2024.

Par ailleurs, pour l’An 41 du Renouveau L’Indépendant revient sur « L’appel du Mfoundi I ». En droite ligne des pressants et sans cesse renouvelés du Cameroun profond invitant Paul Biya, président de la République, à continuer d’assumer son destin providentiel à la tête de l’Etat, les militants de la section Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC du Mfoundi I, massivement rassemblés autour du président de cette unité politique, Jean Marie Abouna, membre titulaire du Comité central du Rdpc et Maire de Yaoundé 1er, ont réaffirmé leur indéfectible attachement au Chef de l’Etat...

De même, au sujet du Kg de cacao qui passe à 2015 F « La Lékié dit merci à Paul Biya ». Pour La Meteo, A l’occasion de la vente groupée supervisée, ce 8 novembre à Batchenga, par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, les producteurs de la précieuse fève du département ont, à travers une motion de remerciement et de gratitude, exprimé leur reconnaissance au chef de l’Etat pour ses politiques éclairées, visant à améliorer la rémunération des cacaoculteurs…

Au sujet de l’Election syndicale, le journal Repères paraissant à Yaoundé, « 2883 médecins aux urnes le 9 décembre ». Les membres à jour de leurs cotisations vont élire celui qui présidera aux destinées de cette grande famille de la sante publique, pour les 3 prochaines années, ainsi que les représentants du Conseil de l’Ordre.

La Gazette du Noun lance une Alerte catastrophe avec « 06 quartiers s’affaissent à Foumban ». D’immenses ravins voient le jour dans les bas-fonds de la ville causant d’important déplacement des populations à Njiloum, Njintout, Mambain, Njiyouom, … sous le regard passif des autorités.

Cependant que dans le cadre de la Quotes-Parts du FMI, le journal L’Economie révèle que « Le Cameroun obligé de puiser dans son compte de réserves ». Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international a approuvé le 7 novembre 2023, la proposition d’augmentation des quotas de l’Institution.