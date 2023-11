CAMEROUN :: L' agence créations contemporaines présente la restitution de la résidence GOULI à Yaoundé. :: CAMEROON

Susciter des vocations artistiques , sensibiliser sur l'environnement , raviver dans les esprits des consciences écologiques et engagés tout en vulgarisant le patrimoine artistique et culturel Camerounais par la voie de l'oralité et la pratique c'est en ces mots que l'on peut résumer ce projet de restitution de la résidence de recherche et de création «GOULI» qui signifie en langue peul « sueur , effort, chaleur ardente»

D'où part ce projet artistique novateur.



Projet porté par l'agence créations contemporaines en partenariat avec Cake'arts, sous la houlette du chef de projet Jackson NDI , Patrick NGOUANA production de l'exposition .

Précisons tout de même que la recherche artistique est au centre de ce projet innovateur qui allie recyclage de textile , teinture végétale, filage textile et la culture du coton . Cette residence de création a pris corps dans une zone semi- rurale ( extrême -nord ) pendant 4 semaines , plus précisément du 10 juin au 8 juillet 2023. Alioum MOUSSA l'un des premiers artistes en résidence au sein de l'agence créations contemporaines( basée à Dakar au Sénégal) était la parfaite illustration pour promouvoir ce projet mais également porté le message par le biais de la création artistique, puisque son travail artistique puise son essence sur la réflexion humaine, artiste engagé de son état ,il ne pouvait pas être insensible face à ces deux problématiques qui minent le monde en général , le Cameroun en particulier, le septentrion dont il est originaire : «la protection de l'environnement et la préservation du patrimoine culturel et artistique». Un combat qu'il mène depuis belle lurette à travers ses oeuvres avec comme élément omniprésent dans son travail «le coton».



Mentionnons le Raïssa NYOYA promotrice et co- curatrice de MOD'ART est une juriste de formation qui mène ses activités en Afrique de l'Ouest, c'est son intérêt pour les arts visuels et leur valorisation qui l'a conduit à mettre sur pied l'agence «créations contemporaines»

rappelons que la restitution de la résidence GOULI à Yaoundé en partenariat avec le musée national s'est tenue le 9 novembre 2023 avec deux temps forts une conférence de presse de présentation du projet dans sa globalité , suivie d'une conférence débat axée sur ce thème fort évocateur : « faire des objets usagés, des matières de création». sous la modération de l'écrivain et poète Wilfried MWENYE prêt d'une 1h 30 d'échanges à bâton rompu où les deux artistes Alioum MOUSSA et Jean Michel DISSAKE artiste invité à ce panel de débat ont eu a partagé tout à tour leurs expériences, leurs démarches artistiques, la méthode qu'ils emploient pour en faire des matières de créations . À ce sujet il faudrait le préciser jean Michel DISSAKE utilise une palette plus variée d'objets ( tôles, écrans d'ordinateurs etc.) sa dernière création artistique « Dibala » la case sacrée de 21 m de long sur 5 m de large exposé tout récemment sur la façade de l'institut français de Yaoundé en ait une preuve palpable que nos deux artistes s'attèlent à lutter pour la protection de notre environnement et la préservation de notre patrimoine artistique et culturel; une projection 2/3D de l'exposition GOULI ,en simultané avec la projection des photos de la fresque Dibala est venue rehausser l'éclat de ses échanges .

D'après Raïssa NYOYA promotrice de l'agence créations contemporaines «ces deux artistes en tête d'affiche ce 9 novembre était le moyen idéal d'illustrer sa pensée et sa vision qui compte s'ouvrir à d'autres artistes afin que le travail artistique de nos artistes soit mis en lumière et dans les annales».



Découverte de l'artiste Alioum MOUSSA, artiste en résidence.

Né à Maroua au Cameroun Alioum MOUSSA est un artiste visuel qui vit et travaille à Yaoundé , graphiste, scénographe et designer, son travail questionne et ouvre des discussions sur des problématiques sociales. Ses créations s’inscrivent dans une logique d’écriture complexe qui impliquent une variété de technique ( dessin, peinture, broderie, installation, sculpture et la vidéo).

En 2006, il participe au programme de résidence artistique IAAB à Bâle (Suisse) et à un projet d’art itinérant à travers 07 pays d’Afrique de l’Ouest organisé par le collectif EXITOUR. En 2007, il est lauréat de la bourse Visa pour la création (Culturesfrance, Paris).



Jean Michel DISSAKE artiste invité.

Quant à lui est né le 19 juillet 1983 à Yaoundé, Jean Michel Dissake est un artiste transdisciplinaire et iconoclaste qui vit et travaille à Yaoundé. Fils d’architecte et petit-fils du chef traditionnel Babenga (petite bourgade du littoral cameroun), il manifeste tôt, un penchant pour l’observation de son environnement immédiat au moyen de sa créativité.

Au delà de ses créations Jean Michel DISSAKE dirige « Mudiki », un laboratoire de recherche en arts visuels basé à Yaoundé.