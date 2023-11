MEET Écosystème Cameroun organise l’opération “Back To Mboa” :: CAMEROON

Dans le cadre de son projet MEET Africa, Expertise France en partenariat avec le Ministère des Relations Extérieures - MINREX, le Fonds Spécial d’Équipement d’Intervention Intercommunal - FEICOM et la GIZ, organisent un événement MEET Écosystème Cameroun - Back To Mboa pour réunir l’ensemble des acteurs publics et privés de l’entrepreneuriat au Cameroun. Cet événement qui clôture le cycle d’événements MEET Africa, aura lieu du 15 au 16 novembre 2023 au musée national de Yaoundé.

Le projet MEET Africa MEET Africa 2 est un projet de développement de l’entrepreneuriat des diasporas entre l’Europe et l’Afrique mis en œuvre par Expertise France, cofinancé à hauteur de 8,5 millions d’euros par l’Union européenne et l’Agence française de développement. Son objectif est de favoriser la création d’entreprises et d’emplois en Afrique par la mobilisation des talents et des ressources de la diaspora vivant en Europe et/ou nouvellement réinstallés sur le continent africain. MEET Africa intervient dans 5 pays partenaires : Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Maroc et Tunisie

Au menu, Des tables rondes pour créer une plateforme de dialogue entre les Camerounais vivant à l’étranger et les acteurs de l’écosystème économique, administratif et socioculturel du pays. PRÉSENTER LES RÉSULTATS DU PROJETS MEET Africa 2. VALORISER Des expositions et pitchs pour valoriser les contributions des Camerounais vivant à l’étranger au développement du pays. Donner de la visibilité à des projets inspirants portés par des entrepreneurs de la diaspora. METTRE EN RELATION LES PORTEURS DE PROJETS, avec des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial camerounais, tels que des incubateurs, des investisseurs, des institutions publiques, des médias, etc. CONNECTER Des moments B-to-B et B-toG pour mettre en relation les Camerounais vivant à l’étranger avec les décideurs, les acteurs et les opportunités au Cameroun. RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE LA L’EUROPE ET LE CAMEROUN dans le domaine de l’innovation.

Depuis 2020, le projet Accompagne 140 projets d’entreprises. Finance 170 projets à travers les dotations de développement et d’accélération. Soit près de 1.9 million d’euros dédiés aux entrepreneurs de la diaspora. MEET Écosystème Cameroun- Back To Mboa Afin de créer toujours plus de ponts et de coopération entre les talents de la diaspora et les acteurs camerounais de l’entrepreneuriat, a imaginé un événement unique par son format et sa richesse. MEET Écosystème Cameroun - Back To Mboa réunira pour la première fois l’ensemble des acteurs camerounais liés à entrepreneuriat : entrepreneurs, lauréats MEET Africa 2, institutions étatiques, collectivités locales, bailleurs de fonds, collectivités territoriales décentralisées, acteurs de l’accompagnement et de l’innovation, média, pour apprendre, dialoguer, se connecter et valoriser les compétences de chacun !

Le choix du lieu de l’événement En savoir plus Les journées MEET Écosystème Back To Mboa se tiendront dans le lieu culturel et symbolique qu’est le Musée National du Cameroun, situé dans le centre de la capitale, Yaoundé. Le Musée National est l’ancien palais présidentiel, un symbole de fierté et d’identité nationale. Ce musée met en valeur le riche patrimoine culturel du Cameroun et contribue à promouvoir un sentiment d’unité parmi les Camerounais.