René Joly ASSAKO ASSAKO est Professeur titulaire de Géographie ( Université Yaoundé I), mais il est vice-recteur à l'Université de Douala.

Doyen des vice- recteurs des universités d'État au Cameroun, une fonction qu'il occupe ( curieusement) depuis 14 ans, sans jamais avoir été promu recteur plein, le Pr René Joly ASSAKO ASSAKO est président de la Société Camerounaise de Géographie ( SCG). Universitaire précoce, il est aussi l'administrateur des universités d'État le plus capé au Cameroun, au point où dans les milieux universitaires, il est absurde d'admettre comment l'on a pu se passer de sa grande expérience, malgré la création de nouvelles universités d'État par le président de la République. Soit.

Le Pr René Joly ASSAKO ASSAKO est très présent sur le champ de la recherche scientifique et de la littérature, avec de nombreux ouvrages.

