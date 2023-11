Un Nigérian de 43 ans a été tué par balle lors d’un test d’un sortilège censé l’en protéger, par un guérisseur local et trois autres personnes dans le nord-est du Nigeria, a annoncé le portail local Punch.

Un guérisseur traditionnel nigérian et trois autres personnes sont suspectées d’avoir tué un villageois avec une arme à feu alors qu'ils testaient une formule magique pare-balles, a rapporté le portail nigérian Punch citant un responsable de la police locale. L’incident s’est produit dans l’état de Bauchi, dans le nord-est du Nigeria.

"Le 31 octobre, vers 8h30, des informations ont été reçues de l'officier en charge du poste de police de Bursali, sous la division Zaki, qui ont révélé qu'un certain Danladi Ya'u, un homme de 28 ans du village de Damaiwa […], un guérisseur et trois autres complices actuellement en liberté, se sont rendus dans la brousse de Damaiwa dans le seul but de tester un remède contre des armes à feu sur un certain Muhammadu Ali, homme de 43 ans", a déclaré la police de l'état de Bauchidans un communiqué mis mardi à la disposition des journalistes.