Interface Beauty Service conçoit le logiciel « Shine » pour plus d’efficacité. Cette nouvelle plate-forme de gestion des instituts de beauté, a été présentée hier lundi 6 novembre 2023 à 18H au public dans les locaux de l’institut de beauté Faboulosity à Bonapriso Douala.

Le public était majoritairement constitué des promoteurs des instituts beauté. L’organisatrice de cet évènement, madame Wondje Sylvie qui dirige interface Beauty Service était assisté d’un ingénieur en informatique qui a conçu le logiciel « Shine » dans le cadre du partenariat qui lie interface à Ousnou. Madame Wondje a expliqué à l’assistance qu’Interface Beauty Service, dans sa logique d’accompagnement des instituts de beauté, s’est rendue compte que certains promoteurs de ces établissements enregistrent de sérieuses pertes. C’est fort de ce constat qu’Interface Beauty Service a pensé à la construction du logiciel « Shine » : « Investir exige beaucoup de ressources et on le fait pour gagner en retour de l’argent. Pour y parvenir, il faut un bon suivi et un meilleur contrôle de ses investissements. Interface Beauty Service instaure le contrôle des instituts de beauté pour éviter la perte des rentrées financières. Nous avons pensé dans ce sens, au logiciel « Shine » qui permet au promoteur d’un institut de beauté de contrôler sa structure à partir d’un clic où qu’il soit et à tout moment ».

A la suite de madame wondje, l’ingénieur partenaire d’Interface Beauty Service a expliqué à travers la démonstration, ponctuée par des interventions de l’assistance, le mode d’utilisation du logiciel « Shine ». Il ressort de son exposé que le logiciel « Shine » est conçu pour un contrôle et une gestion rassurante d’un institut de beauté. «Shine », a-t-il démontré, intervient presqu’à tous les niveaux de la gestion de sa structure. Selon les configurations, « Shine » peut assister le promoteur dans la répartition des tâches de ses employés, dans le suivi des encaissements et des dépenses, dans le suivi et la fidélisation de la clientèle, dans l’organisation du travail et la programmation des rendez-vous des clients. En somme, « Shine », rassure l’informaticien, permet au promoteur de gérer sa structure à tous les niveaux pour une meilleure rentabilisation de son investissement.