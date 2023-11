GUINÉE :: Commémoration du 63ème anniversaire du décès du Dr Félix Roland Moumié: Voici enfin le programme :: GUINEA

À la suite des récents évènements qui ont secoué la ville de Conakry ces derniers jours, la commémoration autour de la mémoire du Nationaliste Camerounais et Africain Dr Félix Roland MOUMIE est reportée au vendredi 10 novembre 2023 à partir de 09 heures.

A cet effet, le point de rassemblement est la RTG Boulbinet à Kaloum, où nous invitons toutes les délégations désireuses d’y prendre part, à se regrouper dès 08h pour une mise en place.

La tenue de la conférence internationale sur le panafricanisme prévue le samedi 11 novembre à la Case de Bellevue, reste inchangée.

Pour plus d’informations, bien vouloir nous contacter au numéro suivant : +224 629 33 61 46.

Fait à Conakry, le 08 novembre 2023

Pour le porte-parole, DJOMO DEFFO Gael

Le Président du Comité d’Organisation, Professeur Franklin NYAMSI Wa Kamerun

Le Secrétaire Exécutif du Comité d’Organisation, Marcel TCHANGU

COMMEMORATION DU 63ème ANNIVERSAIRE DU DECES DU Dr FELIX ROLAND MOUMIE

Activité : marche et dépôt de gerbe de fleurs sur la tombe au cimetière de Boulbinet – Kaloum

Modérateur : Symphorien TENNE

• 8h : accueil des différentes délégations et participants (RTG Boulbinet - Kaloum)

• 9h 30 : début de la marche

• 10h : arrivée devant le mausolée et observation d’une minute de silence

• 10h : exécution des hymnes nationaux (Guinée, ensuite Cameroun)

• 10h 30 : dépôt de la gerbe de fleurs (Mairie, PDG-RDA et Fondation Moumié)

• 10h 30 : témoignages

- La Fondation Félix Roland Moumié

- Le Maire de la Commune de Kaloum

- La famille UPéciste

- PDG – RDA

- La Communauté Camerounaise en Guinée

- Le FIPAN

- MRI

- Dr Ismael Condé

- S.E. El Hadj Madifing Diané

• 12h : Photos de famille à l’extérieur du cimetière

• 12h 30 : collation

Fait à Conakry, le 02 novembre 2023

Pour le porte-parole, DJOMO DEFFO Gael