En partance pour la Belgique, Agnès K., 62 ans, a constaté la disparition de son document de voyage lundi, au moment des formalités à l’aéroport.

Une femme s’est écroulée au moment des formalités d’embarquement dans la nuit de lundi à l’aéroport international de Douala. Le spectacle a attiré l’attention d’un officier de police en service sur les lieux et, plus tard, suscité l’intérêt de sa hiérarchie. Parce que la cause de cet évanouissement n’est pas banale. L’intéressée, Agnès K., 62 ans, s’apprêtait à prendre les airs pour la Belgique, où deux de ses fils l’ont invitée pour un séjour d’agrément. Deux autres de ses fils, habitant chez elle à Makepè-Missokè (Douala V), en ont décidé autrement. Merline, fille d’Agnès, venue l’accompagner, a tout expliqué à la police.

De fait, ces derniers temps, Agnès K., mère de sept enfants, avait plutôt de quoi se réjouir. Outre l’invitation en Belgique, la sexagénaire a reçu jeudi dernier, de sa fille vivant à Yaoundé, 900.000 F pour rééquiper la maison de Makepè-Missokè. La mère et grand-mère pense alors à utiliser l’argent autrement : le distribuer à ses proches. Pour l’opération rééquipement, elle prévoit le faire en rentrant d’Europe, certaine que ses fils y pourvoiront. Le partage a eu lieu vendredi.

Ses plus jeunes fils, Roméo, 24 ans, et Boris, 22 ans, reçoivent respectivement 45.000 F et 40.000 F. D’autres enfants et neveux, ainsi que certaines copines de ceux-ci reçoivent chacun au moins 80.000 F (certains 100.000 F et plus). C’est un moment de joie, et les heureux bénéficiaires disent volontiers le montant de leurs « cachets » respectifs. Quand ils constatent qu’ils sont les moins bien lotis dans l’affaire, Roméo et Boris vont vers leur mère et s’en plaignent. Maman Agnès les rabroue alors, leur rappelle qu’ils ont « refusé l’école », qu’ils l’énervent, et qu’elle a même beaucoup fait en leur donnant quelque chose…

Lorsque la famille se retrouve autour d’un repas d’au revoir ce lundi, Roméo et Boris sont en mode bouderie. Ils ne mangent pas, et ne seront pas de la délégation pour l’aéroport.

Alors qu’elle est en plein dans ses formalités, la sexagénaire constate que son passeport est introuvable. Elle s’en ouvre à sa fille. Sac à main et valise sont fouillés, en vain. L’avion doit partir dans moins de deux heures. Merline appelle ses deux frères restés à la maison, pour leur demander de fouiller la demeure, au cas où… Aucun d’eux ne décroche. Puis Merline reçoit un message Whatsapp de Roméo : « Pendant que vous mangiez, Boris a retiré le passeport de Maman de son sac et l’a caché. Bon voyage ! ». La jeune femme s’exclame. Et quand elle dit tout à sa mère, cette dernière s’évanouit.

Agnès K. a été conduite dans une clinique à Bonapriso. Les deux garnements, sur lesquels la police a voulu mettre la main par la suite, ont quitté la maison. Aux dernières nouvelles, le passeport a été retrouvé dans une station-service de Makepe-Missokè, dont le chef de piste est un cousin de Roméo et Boris.