BÉNIN :: LA "MISS AOUT 23" RECOMPENSEE A COTONOU :: BENIN

C’est dans une salle comble du NOBILA HOTEL à Cotonou, que la "MISS AOUT 23" a reçu ce 4 novembre, le don d’une Moto remise par la société NOBILA ASSURANCE. ORLANE MAFFONE, puisqu’il s’agit d’elle, était accompagnée de ses deux consœurs JOELA GBEDJI ET PASCALINE HEGBOR, respectivement 1ère et 2ème dauphines. Robe jaune scintillante, surmontée de l’écharpe du couronnement, la Miss Orlane était entourée de sa famille, ses amis et ses deux anciennes concurrentes. Elles étaient toutes souriantes et rayonnantes ; on pouvait lire la confiance dans les regards et la forme qu'un tel jour inspire. C’est-à-dire l’éblouissant éclat qui les a hissées au sommet. Comme ambassadrice de beauté, elles seront devant les scènes à travers le monde.

Le directeur général de Nobila assurance, monsieur ANDRE AZIGBI représentant personnel du PDG SALIF OUEDRAOGO, a tenu à féliciter les lauréates pour leur brillante victoire historique de cette édition. En guise de récompense la société offre à chacune des filles une moto, un ordinateur, et un téléviseur. Aujourd’hui en tant que sponsor officiel et partenaire des actions culturelles, le souci premier de Nobila Assurance est d’encourager les événements festifs dans le souci de présenter au monde ce que le Bénin a de plus beau sur le plan physique, matériel, artistique et comme par voie de conséquence touristique..

Le groupe NOBILA trace par ce fait le chemin du succès à des jeunes. L’objectif est de galvaniser ceux-ci, afin qu'ils croient en eux et qu'ils réalisent leur rêve. La Miss et ses deux dauphines représenteront le Bénin avec honneur et dignité mais également le groupe Nobila. A cet égard, on ne se fait point de doute qu'elles présenteront le visage du nouveau Benin partout où besoin sera en mettant en avant les valeurs qui sont les leurs. Le groupe Nobila pour sa part soutiendra toutes les initiatives culturelles qui valorisent la jeunesse pour son progrès, parce qu'il est engagé et fait tout avec amour, fierté et détermination, c'est pourquoi il se donne entièrement et s’illustre comme une merveilleuse expérience à partager. C'est une grande ambition qu'il nourrit pour le social.