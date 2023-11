CAMEROUN :: Triste sort d'une ancienne gloire de la boxe décédée et abandonnée par le gouvernement :: CAMEROON

Le monde de la boxe est en deuil depuis le décès tragique de Bekono George, un ancien champion d'Afrique de boxe. Cet illustre combattant s'est éteint il y a deux semaines au marché du Mfoundi à Yaoundé, laissant derrière lui un héritage de succès sportif et de fierté nationale.

Pourtant, malgré sa renommée et ses exploits dans le ring, la famille endeuillée de Bekono George se trouve dans une situation désespérée. Ayant contacté le ministère des Sports pour solliciter une aide dans l'organisation des obsèques de leur bien-aimé, ils ont été accueillis par une réponse déchirante : "Il n'y a pas d'argent."

Cette réponse glaciale du gouvernement jette une lumière crue sur le sort réservé à ceux qui ont honoré la République par leur talent et leur dévouement. Bekono George a porté les couleurs de son pays avec fierté, remportant des titres et faisant la nation camerounaise vibrer au rythme de ses combats. Cependant, une fois les projecteurs éteints, il a été abandonné dans sa mort.

La levée de corps de Bekono George est prévue pour le 17 novembre 2023, mais la famille se retrouve confrontée à un fardeau financier insurmontable, laissant planer des doutes sur la dignité de ses funérailles. Il est regrettable que le gouvernement ne puisse pas apporter un soutien, même symbolique, à cet homme qui a tant donné à son pays.

Cette triste histoire souligne l'importance de reconnaître et de célébrer les héros du sport de leur vivant, mais également de soutenir leurs familles en des moments aussi difficiles. La mémoire de Bekono George et de tous ceux qui ont porté haut les couleurs de leur nation sur la scène sportive mérite un meilleur traitement, une reconnaissance sincère, et un respect pour leur contribution inestimable à la fierté nationale.