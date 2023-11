FRANCE :: Collectes de baskets 2023 par l’association Baobab 44 d’Orvault

Depuis plusieurs années, André Nyamsi, Conseiller municipal de la commune d’Orvault, et son association Baobab 44 mènent des actions caritatives lors de

différentes manifestations sportives.



Un exemple phare est la collecte de baskets lors du semi-marathon d’Orvault, organisé par l’ACRO d’Orvault, et, plus récemment, lors du marathon de Paris, dans un partenariat avec Schneider Electric, le principal sponsor, et enfin pendant le triathlon international Audencia de la Baule. Ces baskets seront distribuées dans des collèges et lycées et/ou Institutions du Cameroun, moyennant une contribution symbolique demandée aux bénéficiaires pour les responsabiliser.



Au cours de ces différentes manifestations sportives, l’association a pu collecter plus de 500 paires de baskets en bon état voire en très bon état pour certaines. Ces baskets viennent d’être expédiées pour arriver au Cameroun avant la fin d’année 2023 : un très beau cadeau de Noël en perspective.



En plus des baskets, des consommables médicaux auprès des partenaires comme le CHU Nord et une grosse clinique privée ont été envoyés à l’hôpital général de Buéa.



Au nom de l’association, il faut bien sûr remercier les partenaires pour leur précieuse contribution car, sans eux, cette collecte de baskets ne pourrait se faire.

MERCI à Stellantis Orvault, Schneider Electric, les magasins Leclerc Orvault, l’association l’ACRO d’Orvault, les étudiants Audencia organisateurs du triathlon, la Commune de la Baule et son Maire, Franck LOUVRIER, pour la mise à disposition d’un stand. Sans oublier, tous les particuliers anonymes qui donnent

généreusement leurs baskets.



Cette démarche solidaire s’inscrit dans un programme d’action citoyenne et de responsabilité sociétale des différentes entreprises partenaires. Être aux services des autres par ses actions solidaires, c’est l’ADN de l’association Baobab44 :



Quand un arbre tombe, on entend le fracas de sa chute; quand la forêt pousse, elle ne fait aucun bruit. Pour adhérer à l’association vous pouvez nous joindre à l’adresse mail :



Baobab44700@gmail.com ou nous écrire au 12 Rue de la Carriole 44700 Orvault.