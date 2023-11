CAMEROUN :: YAOUNDÉ : LE CAVIE S’OUVRE AU PUBLIC :: CAMEROON

Dans l’ambiance des Journées portes ouvertes, le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) était le 3 novembre dernier, le lieu de multiples attentions et attractions.

Des institutions publiques et privées, experts de l’intelligence économique et journalistes sont venus se rendre à l’évidence de ce que fait le CAVIE. C’est un jour particulier dans son campus sis au quartier Bastos au lieu-dit « Pont dragage ». L’on peut s’en rendre compte au vu des faits. Les deux battants du portail en fer sont largement ouverts. Le vigile qui filtre le plus souvent des entrées, est plus ou moins libre. Il ne se rassure que de la bonne sécurité des invités qui entrent et ressortent. Derrière le portail, trois drapeaux flottent sur trois poteaux : les drapeaux du Cameroun (vert-rouge-jaune) au milieu de celui du CAVIE et du FIEF. Dans le jardin du campus, des invités passent entre des stands soit pour avoir une information, soit pour acheter un article des artisans exposants. Ce sont en l’occurrence des produits exposés par la présidente fondatrice du Chantier d’appui des loisirs de bricolage des Lapinos (Calbril), Cécile Manzoua.

Plus loin, près de 20 étudiants de niveau 3 et de Master de l’Ecole supérieure française sont accrochés aux explications d’un expert du CAVIE. Il répond aux questions inhérentes à la suite de leur formation en intelligence économique. Le campus manager de Keyce, Blaise MANGA, mentionne que des unités d’enseignements à l’instar de l’informatique et de l’intelligence artificielle sont au centre de l’intelligence économique. « On ne peut pas entrer en compétition avec des pays avancés dans ce domaine sans en avoir les mêmes armes. C’est pourquoi nous donnons la possibilité aux étudiants de comprendre vers où le monde va. C’est ce qui explique notre présence au CAVIE », a-t-il déclaré.

Réaction

Guy GWETH, président du CAVIE : « Nous avons voulu démystifier nos activités »