SND 30 ,LA CHINE FAIT A NOUVEAU REVER LES CAMEROUNAIS

Durant deux semaines, une forte delegation chinoise conduite par Li Zhongyu, vice-président chargé de la gestion du risque chez Eximbank Chine a séjourné au Cameroun pour une mission de haut niveau .

L'empire du milieu marquait ainsi son retour au Cameroun six ans après la décision de geler les financements des projets du pays .En 2017 ,l'empire du milieu finançait 79 % des projets d'infrastructures avec une ardoise de dépense estimée à 3000 milliards de FCFA.

La Chine reprochait aux dirigeants camerounais la corruption et la non maîtrise des montages des projets. Un accord avait d'ailleurs été signé lors d'une visite du président en Chine . Accord portant renforcement des capacités des camerounais dans la gestion des projets.

Auteur du DSCE à l'origine des projets immatures, le 05 avril 2023, alors qu'il installait le nouveau Directeur général des Impôts, Roger Athanase Meyong Abath, le pessimisme du ministre des finances quant à la capacité du Cameroun à mobiliser les financements pour la SND30 était de nature à briser tout espoir. C'etait sans connaître la détermination de la nouvelle équipe au MINEPAT ,leur capacité à rassurer le gros bras financier chinois.

Pour éviter les erreurs du passé, Exim Bank Chine et le cameroun ont développé un nouveau mécanisme de financement plus adapté au contexte local et aux capacités du pays. Ce mécanisme constitue désormais la boussole qui va encadrer la mobilisation des financements chez Eximbank China pour plus d’efficacité et de soutenabilité de la dette.

A titre d'exemple : Le barrage de Memve ELe

MEMVE ELE 420 MILLIARDS DE FCFA

Bientôt la période d’etiage , la rupture de la fourniture de l’énergie électrique par Globeleq aura des conséquences catastrophique dans la fourniture de l’énergie électrique .Ce matin du 06 Novembre Ecomatin a révélé le potentiel réelle du barrage de Memve Ele en période d’étiage ,l’infrastructure produit parfois jusqu’à 0 MW et 30 entre 18h et 22 h .

Financé à hauteur de 420 milliards de FCFA cette infrastructure devait fournir 215 MW. Il faut désormais trouver des financements, d'endetter de nouveau pour construire un barrage réservoir de retenue sur le Ntem.

La conséquence est qu’aujourd’hui, le Cameroun est contraint de sacrifier le financement des projets pour rembourser la dette des chinois (296,5 milliards de FCFA pour 2023) .Cet argent aurait permis de générer 450 MW sur la Mentchum, avec l’option de vendre l’énergie au Nigeria.