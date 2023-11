CAMEROUN :: Célébration : Africa Builders fête cinq ans et s'installe à Douala :: CAMEROON

Le mercredi 18 octobre dernier, l'agence d'architecture et de design Africa Builders a célébré ses cinq ans d'existence au Cameroun. L'agence a organisé pour la circonstance, une remise de dons dans un orphelinat de la capitale camerounaise, suivie de l'inauguration de sa nouvelle agence à Douala, accompagnée d'un cocktail festif.

Créée en 2018 par le designer camerounais, Steve Franklin Talla, Africa Builders est une agence spécialisée dans la conception architecturale, le design intérieur et l'accompagnement de projets de construction.



Ayant vu un besoin de développement et de preuve qu'il est possible de réaliser des projets conçus localement, M. Talla a créé son agence avec la volonté de «construire l'Afrique». La nouvelle agence de Douala va permettre de gérer les projets de la partie Littoral, Sud-Ouest et des régions non couvertes par l'agence de Yaoundé. «Le but c'est de maîtriser le Cameroun et pouvoir lancer dans deux ou trois ans une agence à Abidjan, ce qui est en voie», a expliqué Steve Franklin Talla concernant son expansion.

Africa Builders, s'est engagée à venir en aide aux orphelins à travers la création de la Fondation Talla. L'entreprise s'engage à prouver qu'il est possible de consommer localement et d'avoir accès à des designs modernes au Cameroun. L'agence a déjà travaillé sur de nombreux projets, dont la conception architecturale du Sch ainsi que la rénovation des Services du premier ministre.

Pour Steve Franklin Talla, «Le Cameroun est un pays de maquettes, il fallait prouver que ce qu'on propose en dessin on peut le réaliser». Cette conviction a été à l'origine de la création d'Africa Builders, dont le nom reflète l'ambition de construire l'Afrique et de se développer dans tous les pays du continent.

L'événement du 18 octobre a été l'occasion pour Africa Builders de célébrer ses réalisations et de renforcer ses engagements envers la communauté. En soutenant les orphelins à travers la Fondation Talla et en élargissant leur présence dans le pays, l'agence continue de promouvoir le développement et le progrès au Cameroun. Avec des projets ambitieux pour l'avenir, Africa Builders aspire à étendre son influence dans toute l'Afrique, en montrant que la consommation locale peut aller de pair avec un design moderne et de qualité.