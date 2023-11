CAMEROUN :: Douala accueille le 3e forum international sur l'entrepreneuriat :: CAMEROON

Après Dakar et Cotonou, c'est au tour de Douala d'accueillir le forum international sur l'entrepreneuriat. C'est une opportunité incroyable qui s'offre à plusieurs entrepreneurs au Cameroun . Ayant débuté ce mercredi 1er novembre, cet événement se tiendra sur deux jours (1er et 2 novembre) pour le grand plaisir des entrepreneurs.

Organisé par la Délégation générale du Québec à Dakar en collaboration avec ses partenaires, ce forum réunira environ 200 personnes provenant principalement du secteur privé, d'incubateurs, de centres de formation, d'institutions publiques et internationales ainsi que des décideurs publics et privés. Pour ce 3e forum le thème retenu est : « l'entrepreneuriat et l'innovation au coeur du développement »

L'objectif principal de cette rencontre est de renforcer la capacité d'innovation et de résilience des entrepreneurs afin de les positionner comme moteurs d'un développement inclusif et durable. Il s'agira également de renforcer les initiatives de collaboration entre le Québec et le Cameroun dans le domaine de l'entrepreneuriat, de promouvoir les innovations en entreprise comme vecteur de croissance, de sensibiliser les jeunes entrepreneurs aux enjeux émergents, de favoriser le réseautage et le partage d'expériences entre les acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux du Québec et du Cameroun, et enfin, de promouvoir une culture de prise de décision basée sur des données probantes.

Lors de la cérémonie d'ouverture ce mercredi à l'hôtel Krystal Palace de Douala, la haute commissaire du Canada auprès du Cameroun, Lorraine Anderson, a souligné l'importance de l'innovation et de la création d'entreprise. Elle a donné un conseil essentiel aux entrepreneurs en affirmant que ces derniers doivent être capables de prendre des risques. Elle a ainsi montré l'engagement du Canada en faveur de l'innovation et a encouragé les entrepreneurs à oser.

Le Délégué Général du Québec à Dakar, Iya Touré, a souligné que le choix du Cameroun pour accueillir cette 3ème édition du Forum International sur l'Entrepreneuriat n'était pas un hasard. En effet, le Cameroun est au cœur de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et présente une capacité d'innovation en pleine croissance. Le pays connaît une dynamique entrepreneuriale en pleine structuration et une jeunesse très entreprenante et débrouillarde, notamment dans la ville de Douala. Pour lui, l'innovation est le meilleur moyen de développement l'écosystème entrepreneurial camerounais et ce forum est une opportunité. "Je suis convaincu que l'innovation est étroitement liée au développement de l'entrepreneuriat."



Présent lors de la cérémonie d'ouverture, le Ministre des PME, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Bassilekin, a félicité l'organisation de cet événement et exprimé son espoir que les participants camerounais à la compétition de pitch repartiront avec de nouvelles opportunités d'affaires..

Cet événement constitue une occasion unique de favoriser les échanges entre les entrepreneurs du Québec et du Cameroun, de promouvoir l'innovation comme moteur de croissance économique et de renforcer les liens de collaboration entre les deux pays. En encourageant la prise de risques et une approche fondée sur les données probantes, cet événement contribuera à créer un environnement propice à l'émergence d'entreprises innovantes et à la promotion d'un développement durable et inclusif.