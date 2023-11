CAMEROUN :: Mitwa Ng’ambi « Avec MTN Kawtal contribuer à l’insertion de toutes les couches sociales » :: CAMEROON

Le programme MTN Kawtal consiste en l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans sa chaîne de distribution. Il a été lancé à Douala, la capitale économique du Cameroun et s’étend à toutes les régions.

Il se décline en l’Accès aux locaux de MTN en vue d’amélioration à travers des rampes d’accès et d’escaliers, des toilettes adaptées dans les agences.

L’Accès aux produits et services de MTN à travers la mise en place d’une ligne de support WhatsApp pour clients non-voyants ou malvoyants, la formation de nos agents en langue des signes…

Accès aux communications de MTN à travers le sous-titrage des vidéos, l’interprétation en langue des signes…

Accès aux opportunités de formations et d’emplois à travers la construction d’un espace de coworking et de formation à Yaoundé, la formation d’environ 200 personnes handicapées aux bases du numérique, à l’infographie et au développement Web, l’équipement de plusieurs associations, le soutien en matériel didactique pour les rentrées scolaires, le recrutement des personnes vivant avec un handicap.

Les 20 bénéficiaires de la première phase de cette initiative, à raison de 2 par régions, ont chacun reçu ce 27 octobre 2023, un kit composé d’un crédit d’une valeur de 250,000 Fcfa et d’équipements. Ils ont été sélectionnées par la Fondation MTN et formées à la vente des produits et services de MTN par le département Sales & Distribution. C’est pour elles une opportunité de mener une activité génératrice de revenus qui leur permettra de gagner en autonomie et de se développer. Un dispositif de monitoring sera mis en place par MTN pour les accompagner au quotidien.

Pour Mitwa Ng’ambi Directeur general MTN Cameroon, « En tant qu’entreprise responsable, il est de notre devoir de contribuer à l’insertion de toutes les couches sociales, indépendamment de leurs conditions. Inclure ces communautés dans nos chaînes de distribution est un pas de plus vers leur autonomisation, et un pas de plus vers une société plus inclusive. Ce sont les pierres de cette société plus inclusives que nous posons avec MTN Kawtal. Parce que c’est ensemble que nous construisons ce futur inclusif. Un futur où tout le monde, sans exception, pourra accéder aux bénéfices d’une vie moderne et connectée. »