FRANCE :: "Deido Mbimbey : La Magie de Longuè Lam Enflamme Paris

Au cœur de la vibrante scène musicale parisienne, l'artiste Franco-Camerounais Deido Mbimbey a envoûté le public de la Ville Lumière lors de la présentation de son tout premier album intitulé "Longuè Lam". Cet événement mémorable a été marqué par un point de presse captivant suivi d'un concert envoûtant, où le musicien talentueux a partagé sa passion pour la musique, sa riche expérience et son amour pour la diversité des rythmes.

Reportage .

C’est à l’occasion d’un point de presse suivie d’un concert live que l'artiste Camerounais Deido Mbimbey a procédé à la présentation de son tout premier album, album baptité « Longuè Lam« , en traduction Ma vie .



La soirée a débuté par un point de presse intime, où Deido Mbimbey a partagé son parcours musical, ses influences et sa passion pour la musique. Devant un public curieux, l'artiste a évoqué son long voyage depuis, le Cameroun, jusqu'aux grandes scènes parisiennes. Il a répondu aux questions avec sincérité, créant ainsi une connexion authentique avec les journalistes et les mélomanes présents.



Le point de presse a laissé place à une expérience musicale inoubliable. Deido Mbimbey, accompagné de son groupe, a entamé un concert envoûtant. Les mélodies de "Longuè Lam" ont traversé la salle, mélangeant avec virtuosité des sonorités du monde, du Swing au Makossa, en passant par l'Assiko. Les paroles, chantées en langue Douala et en français, ont transporté le public dans un voyage musical où la vie était célébrée dans toute sa magie.



Derrière son piano et sa voix de velours, Deido Mbimbey a fait référence à des classiques d'artistes tels que Fela, Manu Dibango et François Bebey, rappelant ainsi l'influence de ces icônes sur son propre travail musical. "Longuè Lam" est bien plus qu'un album, c'est le fruit de nombreuses années à accompagner des artistes de renom sur les grandes scènes parisiennes, combinées à une riche expérience de vie au Cameroun.



La soirée a pris fin avec une touche personnelle, alors que Deido Mbimbey a dédicacé ses albums à un public conquis. Cette proximité avec les fans a permis des échanges chaleureux et la création de souvenirs précieux.



L’album « Longuè Lam« est désormais dans les bac, avis à tous les mélomanes de la bonne musique.